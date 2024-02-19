Ядро эстонской журналистики на русском языке должно быть неотличимо от эстоноязычной журналистики во всем, кроме самого языка, пишет главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ⟩ Русскоязычная журналистика в Эстонии уже никогда не будет прежней
Долгие годы местная русскоязычная журналистика оказывалась в центре общегосударственного внимания, к сожалению, из-за скандалов. Тут можно вспомнить, насколько по-разному освещались 9 мая (День победы в России, в Эстонии – обычный рабочий день), 22 сентября (в Эстонии – День сопротивления, в России – День освобождения Таллинна) или та же Бронзовая ночь. Последняя превратилась в настоящую лакмусовую бумажку, которая стоила некоторым журналистам рабочего места.
Сейчас этот раскол практически сошел на нет, но русскоязычные медиа Эстонии по-прежнему важны в контексте интеграции общества и сохранения гражданского мира.
Война в Украине заставила многих в Эстонии задаться вопросом, нужна ли нам вообще русскоязычная журналистика в это трагическое время, когда из-за преступлений России все «русское» подвергается критике и сомнениям, а если и нужна, то какая? Мой ответ – нужна, и при этом ответственная.
Здесь я уточню: медиа включают в себя как саму платформу (газета, портал, телеканал и т. д.), так и создателей контента для них. Журналистика – это не то же самое, что и медиа. Журналистика – это сообщество профессионалов, которые умеют брать на себя ответственность, создают контент и информируют общественность в соответствии с такими общепринятыми принципами, как независимость, взвешенность и фактическая точность.
В 1990-е годы русскоязычная журналистика Эстонии представляла собой преимущественно варящиеся в провинциальном русскоязычном соке разрозненные газеты, находившиеся в руках бизнесменов с сомнительной репутацией. Над этим возвышались редакции солидных «Радио 4» и «Актуальной камеры» на русском языке. В нулевые появились новости на телеканале ПБК, которые уже канули в лету, и таллиннская газета «Столица» – она жива и по сей день. Ни то, ни другое из-за своей четкой политической ангажированности к журналистике особого отношения не имеет.
С 2005 по 2016 год выходило бумажное издание газеты Postimees на русском языке, которая на тот момент представляла собой хорошую альтернативу. В 2015 году стартовал канал ETV+. Он работает до сих пор и даже растет.
До крупных изменений на медиа-рынке русскоязычные редакции иногда посылали сигналы о том, что они хотят представлять интересы только русскоязычной общины, но этот путь ни к чему не привел. По правде говоря, в условиях Эстонии такая предвзятая и ориентированная только на одну социальную группу журналистика автоматически поляризует и сковывает, выводя издание на поле пропаганды, то есть вон из зоны журналистики.
Корни журналистики всегда произрастают из языка, истории и культуры той земли, на которой она существует, но если она начнет обслуживать какую-то узкую, политически предопределенную группу, то потеряет доверие аудитории, превращаясь в куст, который прикидывается дубом.
Переход на цифровые платформы
С развитием цифровых медиа и изменением рыночной ситуации русскоязычные бумажные издания начали вымирать (на данный момент остались еженедельник «МК-Эстония» со скромным тиражом, «Северное побережье» и несколько местных газет).
Прорисовалась новая реальность – журналистика на русском окончательно перешла под крыло крупных эстонских медиа-холдингов, а основными площадками для нее стали цифровые платформы (rus.postimees.ee, rus.delfi.ee, dv.ee, err.ee).
С каждым годом доля переводных статей только росла, потому что человеческого ресурса для написания авторских материалов становилось все меньше, а из-за сбивчивых сигналов общества и руководства цели становились все более расплывчатыми.
Свою роль в этом разброде и шатании сыграла слабая интегрированность в команду собственного медиа-холдинга, которая делает журналистику на эстонском языке. Журналисты попали в ловушку зоны комфорта: «давайте спокойно освещать новости и писать статьи на приятные человечные темы, иногда разбавляя их жалобами на тяжкую долю (русскоговорящего) населения». Это безопасный путь, похожий на медленное замораживание, которое в конечном итоге приводит к коме.
Читатель не был готов платить
Около десяти лет назад стало окончательно понятно, что русскоязычный читатель не хочет поддерживать местную журналистику на родном для него языке из собственного кармана, покупая подписки, а доходы от рекламы сократились.
Отношение в стиле «с чего это я должен платить за эту статью?» среди русскоязычной аудитории всегда было более распространенным, чем среди эстоноязычной. Труд журналистов и редакторов явно недооценивается, что довольно печально и несправедливо, учитывая самоотдачу этих людей и сложность самой работы.
По состоянию на начало 2024 года эстонские СМИ имеют в общей сложности более 200 000 подписчиков на их цифровые издания. Подписчики на русскоязычные версии эстонских изданий составляют лишь малую долю от общего числа, которая и близко не соответствует демографическим пропорциям.
Это вопрос привычки и культуры. Свой негативный вклад вносит и то обстоятельство, что такие международные русскоязычные издания, как «Медуза», никогда не использовали пейволл, укрепляя подобный подход.
Для эстонцев эстоноязычная журналистика с давней традицией является одним из столпов государственности и культурной идентичности. Понятно, что у русскоговорящих жителей Эстонии более утилитарное отношение к эстонской журналистике на русском языке, ведь вестернизация общества (а свободная журналистика – это очень западная вещь) для эстонцев протекала быстрее и естественнее, чем для местных русскоязычных.
Причинами тому во многом являются также образовательная сегрегация, компактность проживания русскоязычного населения и влияние российского информационного и смыслового поля, которое на протяжении долгих лет умело усиливалось и использовалось себе во благо Центристской партией и другими партиями для изоляции центристов.
Парадокс медиа-рынка и фактор войны
Со временем сложилась парадоксальная ситуация: рынок не способствовал развитию русскоязычных частных медиа, в то время как спрос русскоговорящих читателей на медиа на родном языке (но без желания за это платить) остался на относительно высоком уровне, потому что без критически необходимых новостей сложно организовать свою жизнь.
Известно, что большинство жителей Эстонии с русским родным языком не владеют эстонским на том уровне, который позволял бы с естественной легкостью ежедневно потреблять новости на эстонском.
Все бы потихоньку и двигалось по той же траектории, если бы не началась война. Одним из самых больших изменений в Эстонии на фоне войны в Украине стало четкое самопозиционирование местной русскоязычной журналистики.
Важной движущей силой изменений стала финансовая поддержка частных медиа на русском со стороны государства – это помогло преодолеть парадоксальный рыночный барьер, когда у читателя интерес есть, но у редакции нет денег на развитие. Уточню, что государство никак не вмешивается в создание контента и независимость редакции полностью обеспечена.
Забота о независимости Эстонии, демократии и свободе, четкое осуждение российской агрессии и твердая позиция в поддержку Украины, а также однозначная приверженность западным ценностям – вот тот выбор, который сделали большинство представителей русскоязычного журналистского сообщества Эстонии 24 февраля 2022 года. Жаль, что для этого понадобилась война, но человек меняется по ходу истории – именно масштабные и трагические потрясения расставляют все на свои места.
Справедливости ради следует добавить, что я до сих пор отмечаю, как то там, то тут в русскоязычных медиа эксплуатируется нарратив о том, что российские граждане тоже являются коллективными жертвами войны в Украине – делать это на фоне страданий украинского народа крайне неэтично.
Порой ощущается нехватка глубоких познаний в политике и культуре Эстонии, наружу вырывается поверхностность и наивность. Иногда можно наблюдать засилье российских новостей – в наше информационное пространство вторгается чуждая нам реальность другого общества. Уверен, что дело тут не столько в преднамеренности, сколько в банальном неумении видеть общую картину. Журналист, который сидит исключительно в русскоязычной эхо-камере, в профессиональном плане ничего не выиграет.
Путь развития
Как можно развивать местную журналистику на русском языке? Укажу три направления, но перед этим скажу: русскоязычная журналистика Эстонии никогда больше не должна быть генератором языкового и национального раскола, как и не должна осознанно усугублять комплексы своих читателей, которые эксплуатирует Кремль. Вещи, которые важны и актуальны журналисту с родным эстонским, не могут казаться малозначительными журналисту с родным русским.
Однако языковые пространства обуславливают степень узнаваемости публичных деятелей или различия в выборе определенных тем – это неизбежно, но нельзя искажать всю картину целиком и забывать, что мы служим интересам всего общества и осуществляем надзор над всеми носителями политической и экономической власти.
Во-первых, журналисты, пишущие на русском языке, должны владеть эстонским и хорошо разбираться в нюансах эстонского общества. На одном мероприятии я обсуждал с коллегами вопросы коммуникации русскоязычных изданий с государственными учреждениями. Из аудитории спросили, поможет ли, если учреждения начнут рассылать свои пресс-сообщения на русском языке. Я ответил: это, конечно, может упростить нашу работу, но тут уж проблема сотрудника русскоязычного издания, как получить информацию на эстонском, английском или русском языке и превратить ее в статью на Rus.Postimees. Это не головная боль госучреждений.
Если журналист не ориентируется в обоих языковых и культурных пространствах, то никакой хорошей эстонской журналистики на русском языке не будет. Крупные медиа-холдинги должны быть хорошо интегрированы изнутри, русская редакция не должна превращаться в отдельное княжество. Postimees в этом плане преуспел, и многие статьи из Rus.Postimees находят свой путь к эстоноязычным читателям.
Во-вторых, русскоязычные издания не должны позиционировать себя так, будто они пекутся о людях, принадлежащих только к одной языковой группе.
Для начала нет никакой «русской общины». Носители русского языка образуют очень разные подгруппы, которые могут отличаться друг от друга как день и ночь. Смешивать всех в одну кучу несколько оскорбительно. А если начнешь обслуживать одну группу, то другие моментально в тебе разочаруются.
Эстонская журналистика одна, но делается она, помимо основного языка, эстонского, еще и на русском. Такой подход не самый лучший в плане кликбейтинга, но в долгосрочной перспективе он увеличивает количество подписчиков, повышает лояльность и доверие читателей. Мы должны говорить об Эстонии и мире, поэтому наши корни по-прежнему глубоко в эстонской почве, что не исключает интеллектуальной открытости.
В-третьих, для того, чтобы что-то сделать, необходимы инициатива и смелость. Это может прозвучать странно, но из-за нехватки ресурсов писать объемные оригинальные статьи или развивать платформу мнений до выделения государственных субсидий было практически невозможно.
Сейчас наступило то время, когда в русскоязычных изданиях можно сконцентрировать больше компетентности, расширить кругозор и повысить продуктивность. Необходимо идти в ногу с инновациями, применять больше разных форматов.
В заключение: возможно, через 15-20 лет этот текст полностью устареет, потому что крупные русскоязычные медиа в Эстонии к этому времени мало кому будут нужны. Но пока этого не произошло, пусть русскоязычная журналистика Эстонии будет мостом и звеном, а не канавой и пробелом!