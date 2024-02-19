ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ⟩ Русскоязычная журналистика в Эстонии уже никогда не будет прежней

Справедливости ради следует добавить, что я до сих пор отмечаю, как то там, то тут в русскоязычных медиа эксплуатируется нарратив о том, что российские граждане тоже являются коллективными жертвами войны в Украине – делать это на фоне страданий украинского народа крайне неэтично.

Порой ощущается нехватка глубоких познаний в политике и культуре Эстонии, наружу вырывается поверхностность и наивность. Иногда можно наблюдать засилье российских новостей – в наше информационное пространство вторгается чуждая нам реальность другого общества. Уверен, что дело тут не столько в преднамеренности, сколько в банальном неумении видеть общую картину. Журналист, который сидит исключительно в русскоязычной эхо-камере, в профессиональном плане ничего не выиграет.

Путь развития

Как можно развивать местную журналистику на русском языке? Укажу три направления, но перед этим скажу: русскоязычная журналистика Эстонии никогда больше не должна быть генератором языкового и национального раскола, как и не должна осознанно усугублять комплексы своих читателей, которые эксплуатирует Кремль. Вещи, которые важны и актуальны журналисту с родным эстонским, не могут казаться малозначительными журналисту с родным русским.

Однако языковые пространства обуславливают степень узнаваемости публичных деятелей или различия в выборе определенных тем – это неизбежно, но нельзя искажать всю картину целиком и забывать, что мы служим интересам всего общества и осуществляем надзор над всеми носителями политической и экономической власти.