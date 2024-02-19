КРИЗИС ⟩ Комиссия Рийгикогу обсудит ситуацию в аграрном секторе

Министерство регионов и сельской жизни на встрече представят вице-канцлер по биоэкономике Мадис Пяртель и советник министра Кая Пийрфельдт.

Центральный союз хуторян Эстонии, Аграрно-торговая палата Эстонии и Молодые фермеры Эстонии в своем направленном правительству на прошлой неделе тревожном письме указывают, что сельскохозяйственный сектор Эстонии находится в самом глубоком кризисе с момента вступления в Европейский союз.

«Нестабильность экономической среды, изменение климата, реализация зеленых целей, рост себестоимости продукции, падение доходов поставили производство продуктов питания и сельское предпринимательство в сложную ситуацию», - отмечают аграрии, призывая правительство к быстрым и решительным действиям.

Представительские организации отмечают в совместном обращении, что итоги 2023 года показывают падение общих доходов отрасли до минус 72 миллионов евро и рост долгов перед поставщиками на сумму 60-70 миллионов евро, что является худшим показателем с момента вступления в ЕС.

Представительские организации сельскохозпроизводителей Эстонии призывают правительство предпринять быстрые и решительные шаги для улучшения ликвидности сектора, используя возможности аренды сельскохозземель и кризисных кредитов; провести переоценку вытекающих из закона о климате целей, обеспечив их реалистичность и достижимость, а также реализовать экономическую политику, поддерживающую стабильность и развитие сельскохозяйственного сектора в нынешней кризисной ситуации.