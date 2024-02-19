Томингас, прекрасно завершившая ЧМ, недовольна: это сейчас очень царапает

Томингас начала гонку, ошибившись в туре при стрельбе лежа, но больше не допустила промахов и в итоге на последнем 2,5-километровом отрезке шла девятой. Была возможность вырваться на шестое место, но в итоге пришлось довольствоваться восьмым.

«Конечно, я не удовлетворена, в конце сдалась, и сейчас меня это очень царапает, но сегодня лыжи не особенно хорошо бежали. В первой части гонки на лыжне был мокрый снег, по которому мои лыжи не хотели скользить и застревали. Но мы догнали на подъеме, и я попыталась ворваться в команду лидеров. Вторая часть трассы была твердой, по ней было хорошо ехать», — рассказала в прямом эфире ETV Томингас, которая в последней группе перед финишем была седьмой, но затем потеряла скорость, и ее обогнала австрийка Анна Гандлер.

Во время стрельбы Томингас старалась не торопиться и стрелять точно.

«Я все еще не очень уверена, учитывая все соревнования. Шла стрелять скорее спокойно, потому что знала, что если на лыжне буду бежать бок о бок с соперницей, возможно, не буду очень сильна».

Дополнительную энергию Томингас придал тот факт, что вдоль трассы за нашу сборную болело много эстонцев, а также десятки тысяч переживали, следя за трансляцией дома.

«Просто согревает сердце, что за нас болеют», - сказала она.