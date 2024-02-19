Резервистов в Тапа учат пользоваться купленной в Польше зенитной системой PIORUN

В Силы обороны это вооружение поступило в начале января, PIORUN значительно повышает возможности противовоздушной обороны малой дальности и обороноспособность Эстонии в целом.

Это первая оборонная сделка Эстонии и Польши, преимуществом которой стала быстрая доставка и относительно низкая по сравнению с уничтожаемой целью цена. Решающую роль также сыграла техническая пригодность польских систем вооружения, которая является очень важным аспектом безопасност региона.

Рамочное соглашение было подписано Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) и польской оборонно-технологической компанией Mesko осенью 2022 года, а поставки системы вооружения в Эстонию начались с января. «Независимо от общей ситуации с безопасностью, высокого спроса и нехватки компонентов, Mesko смогла выполнить свои контрактные обязательства, а поставки стали своевременными, что свидетельствует о максимальной приверженности польского государства и нашего контрактного партнера», - прокомментировал заведующий сектором вооружений RKIK Рамиль Липп.

PIORUN - это зенитный комплекс вооружения, разработанный в Польше и принятый на вооружение в 2019 году, который может поражать цели на расстоянии до восьми километров и позволяет подразделениям действовать круглосуточно. Система используется как в Польше, так и в Украине, где она хорошо доказала свою надежность, став одной из самых успешных систем вооружения украинской войны.

Помимо эффективности на поле боя, эти системы гораздо проще в развертывании, а эксплуатация возможна после нескольких часов обучения. Систему будет использовать отдельное подразделение Сил обороны Эстонии, действующее под непосредственным руководством дивизии и обучающее резервистов.

Приобретение системы PIORUN обошлось в 103 миллиона евро, деньги были выделены правительством из пакета укрепления военной обороны Эстонии.