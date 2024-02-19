Рийна Сольман ⟩ Сигне Рийсало – самый враждебный по отношению к детям министр за всю историю Эстонии

Сигне Рийсало выступает против всего, что побуждает семьи принимать позитивные решения о рождении детей. Иногда кажется, что за действиями Рийсало нет ничего, кроме злого умысла. Например, осенью прошлого года была отменена одна из субсидий для многодетных семей, которая выплачивалась более пятнадцати лет с согласия всех политических партий. Какая польза была от этого? За год удалось сэкономить жалкие 101 000 евро. Но в результате всех подобных сокращений исчезло доверие семей к своему государству, как будто государство посылает сигнал: не заводите детей!

Все, что было устроено против семей в прошлом году, уже нанесло непоправимый ущерб. Без сомнения, Сигне Рийсало оказалась самым антидетским министром независимой Эстонии. Как такое возможно, что министру, откровенно презирающему многодетность, поручили смягчение тяжелейшего демографического кризиса?

Кампания в СМИ против многодетных семей, инициированная Рийсало, вероятно, означает, что действующее правительство еще не закончило с разрушением семейной политики и что-то худшее еще впереди. Натравливание социальных групп друг на друга - это та же самая тактика «разделяй и властвуй», что и забастовка учителей, целью которой было создать впечатление, что учителя требуют денег, которые можно получить от медсестер и спасателей. Устраивать подобные разногласия между разными семьями во время демографического кризиса поистине безрассудно и отвратительно.

Куда уходят деньги?