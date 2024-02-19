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Рийна Сольман ⟩ Сигне Рийсало – самый враждебный по отношению к детям министр за всю историю Эстонии

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Рийна Сольман.
Рийна Сольман. Фото: Tairo Lutter
  • Сексуальным меньшинствам выделяется много денег
  • Рийсало не сможет справиться с демографическим кризисом
  • Общественность могла бы четко осудить антисемейную кампанию Сигне Рийсало в СМИ

Когда прошлой весной Сигне Рийcало была вновь назначена министром социальной защиты, ее первой инициативой - озвученной уже утром первого рабочего дня - было сокращение поддержки семей с детьми. Но Рийсало этого было недостаточно, пишет вице-председатель «Отечества», заместитель председателя комиссии Рийгикогу по социальным делам Рийна Сольман.

Теперь через СМИ Рийсало начала разжигать ненависть к многодетным семьям, аргументируя это тем, что на их долю приходится сорок процентов семейных пособий (ERR, 16.02.2024). Кампания в СМИ, дискредитирующая многодетные семьи, является лживой и подлой. Пора готовиться к очередному набегу на кошельки многодетных семей?

Самое худшее и самое злонамеренное решение

Рийсало начала объявлять в СМИ, что хотя многодетные семьи составляют лишь четырнадцать процентов всех семей, они получают сорок процентов семейных пособий, и что это несправедливо по отношению к остальным родителям. Неужели? Известно, что половина детей растет в семьях, где трое и более детей. Если учесть субсидии на ребенка, а не на семью, то на долю половины детей приходится сорок процентов субсидий. Разве вот это не несправедливо? Распределение пособий можно рассматривать с нескольких точек зрения.

То, что Сигне Рийсало выбрала одну интерпретацию статистики семейных пособий и использовала ее для стигматизации семей с детьми в СМИ, это худшее и самое злостное, что можно сделать в условиях нынешнего кризиса с рождаемостью. Это крайне циничный способ настроить семьи с одним ребенком или двумя детьми против многодетных, потому что они якобы получают больше пособий.

Такая медийная кампания особенно мерзка в условиях, когда инфляция сделала жизнь намного дороже, а за последний год все в большей и большей степени государственная поддержка отбирается у семей с детьми, к которым не прислушиваются.

Это злонамеренная деятельность, поскольку все субсидии, о которых говорит Рийсало, сейчас отняты у семей с детьми или урезаны в очень значительной степени. Исходя из статистики текущего года, картина распределения субсидий могла бы быть совершенно иной. Поразительно, что министерство, возглавляемое Сигне Рийсало, весь прошлый год делавшее выпады в адрес многодетных семей, теперь в средствах массовой информации начинает делать из этих семей козлов отпущения.

По конституции семьи с детьми должны находиться под особой опекой государства, однако министр социальной защиты Рийсало проявляет нескрываемое презрение к этой социальной группе. Помимо сокращения поддержки семей с детьми, также были отменены индексация поддержки, ее плавный переход и многие другие меры, чтобы государство могло хоть как-то облегчить непропорционально большую нагрузку, возложенную на плечи семей с детьми, что могло бы помочь сохранению эстонского народа.

Вклад семей с детьми

В случае сокращения численности населения самой большой проблемой является увеличение доли бездетных людей в обществе. Больший вклад многодетных семей помогает компенсировать недостаток вклада бездетных. Поэтому основная нагрузка по заботе о преемственности эстонского народа все больше ложится на семьи с детьми.

Деньги не заставляют рожать того, кто не хочет иметь детей. Однако дополнительная финансовая поддержка может помочь людям, которые хотят иметь детей, принять положительное решение в вопросе о том, иметь ли детей. Поэтому государство должно инвестировать в тех, кто хочет иметь много детей, а не пытаться убедить тех, кто этого не хочет.

Сигне Рийсало выступает против всего, что побуждает семьи принимать позитивные решения о рождении детей. Иногда кажется, что за действиями Рийсало нет ничего, кроме злого умысла. Например, осенью прошлого года была отменена одна из субсидий для многодетных семей, которая выплачивалась более пятнадцати лет с согласия всех политических партий. Какая польза была от этого? За год удалось сэкономить жалкие 101 000 евро. Но в результате всех подобных сокращений исчезло доверие семей к своему государству, как будто государство посылает сигнал: не заводите детей!

Все, что было устроено против семей в прошлом году, уже нанесло непоправимый ущерб. Без сомнения, Сигне Рийсало оказалась самым антидетским министром независимой Эстонии. Как такое возможно, что министру, откровенно презирающему многодетность, поручили смягчение тяжелейшего демографического кризиса?

Кампания в СМИ против многодетных семей, инициированная Рийсало, вероятно, означает, что действующее правительство еще не закончило с разрушением семейной политики и что-то худшее еще впереди. Натравливание социальных групп друг на друга - это та же самая тактика «разделяй и властвуй», что и забастовка учителей, целью которой было создать впечатление, что учителя требуют денег, которые можно получить от медсестер и спасателей. Устраивать подобные разногласия между разными семьями во время демографического кризиса поистине безрассудно и отвратительно.

Куда уходят деньги?

Теперь же, если посмотреть на модель поведения министра социальной защиты и на то, куда идут деньги, отобранные у семей с детьми, то видно, что, конечно, они идут на любимые темы Сигне Рийсало и ее канцлера Маарьо Мяндмаа, а именно - на права сексуальных меньшинств, равноправие и другие подобные вещи. В эту область вложено столько денег, что Сигне Рийсало даже смогла выплатить советнику по вопросам равенства дополнительную премию в размере месячной зарплаты за поднятие вопроса о равенстве (ERR, 15.02.2024). Но разве это уже не сама по себе работа советника, за которую ему и так платят?

Во время нынешнего экономического кризиса мы хоть раз слышали, чтобы у некоторых НКО, выступающих за равенство и многообразие, отбирали бы деньги? Если в Эстонии уже легализованы однополые браки, то было бы также интересно узнать, на что именно там тратятся ресурсы и какую проблему пытаются решить. И действительно ли это должно быть сделано за счет мер по снижению рождаемости в Эстонии?

Я не представляю, какую Эстонию пытается сформировать Сигне Риисало, но получилось так, что будущее, которое она формирует, безотрадно и бездетно. По мере уменьшения количества детей уменьшаются и размеры детских и семейных пособий, которые должно выплачивать министерство Сигне Рийсало. Это и есть та большая победа, которую она хочет достичь? Насколько это соответствует конституционным целям эстонского государства?

Чем скорее Эстония избавится от самого антидетского министра в своей истории, тем лучше. Конечно, это сложно сделать отдельно без воли самого правительства. Но общественность могла бы полностью осудить антисемейную кампанию в СМИ Сигне Рийсало. По крайней мере, это станет сигналом о том, что путь, выбранный Рийсало, неприемлем для широкой общественности.

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