Государственный прокурор Трийну Олев заявила в понедельник на суде над обвиняемым в государственной измене Айво Петерсоном, что Петерсон помимо деятельности движения Koos занимался созданием вооруженного отряда, куда он искал лиц, относящихся к Эстонии с недоверием и имевших разрешение на оружие.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Обвинение: Айво Петерсон хотел создать в Эстонии вооруженный отряд при поддержке РФ (3)
По словам Олев, целью Петерсона было создание подразделения, аналогичного тому, что действует в Донбассе (Украина), которое якобы было создано в гуманитарных целях, но на самом деле работает в интересах России.
Обвинение делится на три части. Первая часть касается гражданина России Андрея Андронова, который помог организовать поездку Айво Петерсона на оккупированные Россией территории Украины. Также, согласно обвинительному заключению, Андронов организовал выступления Петерсона в российских телепрограммах, чтобы Петерсон представлял выгодные для России позиции.
Вторая часть обвинения касается деятельности Дмитрия Роотси. Согласно обвинению, Роотси, гражданин Эстонии, присоединившийся к движению Koos в июле 2022 года, в сентябре того же года установил отношения в России с Русланом Крыловым и Владимиром Михайловым, работавшими на местные власти и спецслужбы.
Согласно обвинительному заключению, Петерсон и Роотси договорились, что вместе с Крыловым и Михайловым будут осуществлять деятельность по оказанию влияния против Эстонии. Роль Роотси заключалась в посредничестве в общении между Петерсоном и отдельными лицами в России. Среди прочего прокурор намерен представить на суде доказательства того, что Роотси просил Крылова профинансировать движение Koos, чтобы обеспечить объединению хороший результат на парламентских выборах, которые состоятся в марте 2023 года.
Никто из подсудимых не признал себя виновным. Защитник Айво Петерсона Мати Сенкель, адвокат Андрея Андронова Урмас Симон и адвокат Дмитрия Роотси Владимир Садеков заявили, что обвинение носит общий и разрозненный характер и не доказывает вины их подзащитных.
Прокурор призывает объявить процесс закрытым
В начале заседания судья Катрин Микенберг предупредила присутствующих в зале суда, что происходящее в зале суда не может фиксироваться, а могут вестись только письменные записи. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 3200 евро или удалены из зала суда.
Не прошло и минуты, как прокурор приступил к предъявлению обвинения, один из наблюдателей толкнул диктофон на стол переводчика. Переводчик приказал убрать его, что человек и сделал.
Через два часа после начала заседания информация о случившемся дошла до государственного прокурора Трийну Олев. Руководствуясь этим, она обратилась в суд с просьбой объявить дальнейший процесс закрытым, поскольку уже были проблемы с несанкционированной записью на предварительном заседании в рамках того же дела. Обвиняемые и их адвокаты ходатайство не поддержали.
Судье Микенберг потребуется время до среды, чтобы принять решение по запросу. Будет ли процесс продолжен в открытом или закрытом порядке, станет известно в среду утром.
Почти год под стражей
Полиция безопасности арестовала Айво Петерсона 10 марта прошлого года, а через два дня суд заключила его под стражу. Петерсон, баллотировавшийся в рядах Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа, на выборах в Рийгикогу, состоявшихся 5 марта 2023 года, набрал 3968 голосов. Однако этого было недостаточно для попадания в Рийгикогу, но Петерсон был одним из крупнейших магнитов для голосования в Ида-Вирумаа.
Тогдашний генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу объяснил Postimees, что заявление о том, что Полиция безопасности отложила задержание Петерсона до окончания выборов, чтобы он не стал мучеником для своих сторонников, не соответствует действительности. «За этим стояли и другие процессуальные аспекты, почему Петерсона арестовали именно в это время. Его задержали не одного, а нескольких человек одновременно. Было еще несколько причин, я бы не стал рассматривать тему выборов», - сказал Синисалу.
В чем обвиняют Петерсона?
Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года граждане Эстонии Айво Петерсон и Дмитрий Роотс сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.
Согласно обвинительному заключению, они участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские идеи российской внешней политики и политики безопасности. Посредством этой связи, согласно обвинительному заключению, они хотели создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии и влиять на внешнюю политику.
Петерсон также оказывал помощь обвиняемому гражданину России Андрею Андронову в ненасильственных действиях против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонии.