Прокурор призывает объявить процесс закрытым

В начале заседания судья Катрин Микенберг предупредила присутствующих в зале суда, что происходящее в зале суда не может фиксироваться, а могут вестись только письменные записи. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 3200 евро или удалены из зала суда.

Не прошло и минуты, как прокурор приступил к предъявлению обвинения, один из наблюдателей толкнул диктофон на стол переводчика. Переводчик приказал убрать его, что человек и сделал.

Через два часа после начала заседания информация о случившемся дошла до государственного прокурора Трийну Олев. Руководствуясь этим, она обратилась в суд с просьбой объявить дальнейший процесс закрытым, поскольку уже были проблемы с несанкционированной записью на предварительном заседании в рамках того же дела. Обвиняемые и их адвокаты ходатайство не поддержали.

Судье Микенберг потребуется время до среды, чтобы принять решение по запросу. Будет ли процесс продолжен в открытом или закрытом порядке, станет известно в среду утром.

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