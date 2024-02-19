Начался суд над Айво Петерсоном, который обвиняется в госизмене

Полиция безопасности арестовала Айво Петерсона 10 марта прошлого года, а через два дня суд заключила его под стражу. Петерсон, баллотировавшийся в рядах Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа, на выборах в Рийгикогу, состоявшихся 5 марта 2023 года, набрал 3968 голосов. Однако этого было недостаточно для попадания в Рийгикогу, но Петерсон был одним из крупнейших магнитов для голосования в Ида-Вирумаа.

Тогдашний генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу объяснил Postimees, что заявление о том, что Полиция безопасности отложила задержание Петерсона до окончания выборов, чтобы он не стал мучеником для своих сторонников, не соответствует действительности. «За этим стояли и другие процессуальные аспекты, почему Петерсона арестовали именно в это время. Его задержали не одного, а нескольких человек одновременно. Было еще несколько причин, я бы не стал рассматривать тему выборов», - сказал Синисалу.

В чем обвиняют Петерсона?

Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года граждане Эстонии Айво Петерсон и Дмитрий Роотс сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.

Согласно обвинительному заключению, они участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские идеи российской внешней политики и политики безопасности. Посредством этой связи, согласно обвинительному заключению, они хотели создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии и влиять на внешнюю политику.

Петерсон также оказывал помощь обвиняемому гражданину России Андрею Андронову в ненасильственных действиях против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонии.