Время установления причин смерти Навального продлено, мать политика не пустили в морг

Два крупных зарубежных реаниматолога, с которыми побеседовала Би-би-си, сказали, что без данных вскрытия говорить о причинах смерти Навального невозможно.

«Пролить свет на причины внезапного смертельного исхода может только своевременное вскрытие - его нужно было проводить максимально быстро, хотя бы в течение суток. Это обычные действия в случае внезапной смерти, для вскрытия не нужно ждать результатов биопсии или других исследований», - сказал Би-би-си заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов.

Бывает, что люди внезапно падают замертво, говорит эксперт: «Я думаю, если бы причиной смерти была массивная тромбоэмболия, острый коронарный синдром, инфаркт и так далее, то в России бы уже раструбили об этом. Властям было бы выгоднее сделать вскрытие и выдать тело: типа, мы тут не причем. Одно мне ясно, раз тело не выдают, есть что скрывать».