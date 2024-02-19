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Фото ⟩ Как такое возможно? Покупательница возмущена скидочной кампанией в Maxima

София Солдатенко
, репортер
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Maxima. Фото иллюстративное.
Maxima. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

Жительница Кохтла-Ярве Инга возмущена скидочной кампанией Maxima: обещанного по низкой цене фарша не было в наличии практически сразу после открытия магазина. Представительница торговой сети заявила, что весь товар действительно был распродан в первый час работы магазинов.

В пятницу, 16 февраля, 300-граммовая упаковка свиного фарша только один день в рамках кампании продавалась в Maxima по невероятно низкой цене - всего 0,99 евро вместо привычных 2,33 евро.

Точнее реклама гласила, что по такой цене фарш можно будет купить, но на деле даже покупатели, которые не прошли мимо привлекательного предложения и поспешили в магазин к самому открытию, остались без желаемого.

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