Фото ⟩ Как такое возможно? Покупательница возмущена скидочной кампанией в Maxima

В пятницу, 16 февраля, 300-граммовая упаковка свиного фарша только один день в рамках кампании продавалась в Maxima по невероятно низкой цене - всего 0,99 евро вместо привычных 2,33 евро.

Точнее реклама гласила, что по такой цене фарш можно будет купить, но на деле даже покупатели, которые не прошли мимо привлекательного предложения и поспешили в магазин к самому открытию, остались без желаемого.