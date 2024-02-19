Жительница Кохтла-Ярве Инга возмущена скидочной кампанией Maxima: обещанного по низкой цене фарша не было в наличии практически сразу после открытия магазина. Представительница торговой сети заявила, что весь товар действительно был распродан в первый час работы магазинов.
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Фото ⟩ Как такое возможно? Покупательница возмущена скидочной кампанией в Maxima
В пятницу, 16 февраля, 300-граммовая упаковка свиного фарша только один день в рамках кампании продавалась в Maxima по невероятно низкой цене - всего 0,99 евро вместо привычных 2,33 евро.