Хуссар в Германии обсудит укрепление сотрудничествa и откроет почетное консульство Эстонии

По словам Хуссара, Германия - это крупнейшая экономика Европы, одно из наиболее влиятельных государств-членов Европейского союза и важный союзник по НАТО, с которым Эстония ведет тесное сотрудничество в ряде областей. Он отметил, что в ходе встреч в Германии планируется обсудить дальнейшее межпарламентское сотрудничество, а также сотрудничество в сфере экономики и обороны и вопросы, связанные с оказанием дальнейшей поддержки Украине.

В понедельник в Берлине Хуссар встретится с председателем Бундестага Бербель Бас и председателем Бундесрата Мануэлой Швезиг и выступит на семинаре почетных консулов Эстонии, посвященном экономической дипломатии и продвижению эстонской культуры в Германии. Вечером спикер Рийгикогу вручит в посольстве Эстонии почетные грамоты гражданской дипломатии и выступит с приветственной речью на приеме, посвященном 106-й годовщине Эстонской Республики.

Во вторник в Мюнхене Хуссар выступит на организованном Индустриальным союзом Баварии круглом столе, на котором обсудит с эстонскими и немецкими предпринимателями развитие экономических отношений между Эстонией и Германией, а также вопросы, касающиеся энергетики, зеленого перехода и сотрудничества в сфере обороны.

Хуссар также встретится с председателем Баварского ландтага Илзе Айгнер и министром по делам Европы Эриком Байссвенгером. В завершение визита состоятся открытие почетного консульства Эстонии в Мюнхене и встреча с живущими в Германии эстонцами.

В ходе визита спикера Рийгикогу будут сопровождать руководитель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель депутатской группы по парламентским связям с Германией Андрес Сутт.