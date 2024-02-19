Департамент: в Таллинне в шести случаях из десяти газовое оборудование не соответствует требованиям

По словам руководителя технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа, неисправности были связаны в основном с недостаточным или отсутствующим воздухообменом. «Газовое оборудование, не соответствующее требованиям, не должно использоваться до тех пор, пока не будут устранены недостатки. Ответственность за устранение обнаруженных недостатков лежит на владельце жилья, и после устранения недостатков владелец жилья должен заказать новую проверку», - сказала Тейнемаа.

Среди многочисленных недостатков было обнаружено 11 опасных для жизни ванных комнат, оборудованных газовыми колонками. По словам Тейнемаа, хуже всего обстояли дела в одном из зданий на 85 квартир, где только в пяти из 51 проверенной квартиры газовое оборудование соответствовало требованиям безопасности.

«В пяти из проверенных квартир газовые колонки были самовольно перенесены в маленькое помещение туалета, что запрещено технологией газовых водонагревателей. В слишком маленьком помещении или при отсутствии вентиляции газовый нагреватель не может получить достаточно воздуха для сжигания газа. При недостатке воздуха в процессе горения будет выделяться угарный газ, опасный для здоровья и жизни человека. Поэтому очень важно, чтобы в помещении, где находится газовая колонка, была очень хорошая вентиляция», - пояснила Тейнемаа. С владельцами проблемных квартир TTJA будет разбираться вне рамок проекта.

TTJA напоминает, что газовая установка в жилом помещении должна проверяться компетентным лицом каждые четыре года, а дымоход должен чиститься сертифицированным трубочистом также каждые четыре года. Информацию об инспекторах можно найти на сайте TTJA, а информацию о трубочистах - на портале систем отопления.

Квартир с газовым оборудованием, в которых в обязательном порядке установлены датчики угарного газа, в этом году было уже на шесть процентов больше, чем в 2022 году, когда проводилась соответствующая проверка. Но в трети жилищ, где наличие датчика угарного газа обязательно, такой детектор до сих пор не установлен.

Во всех жилых помещениях, где используется газовый водонагреватель или газовое отопительное оборудование, обязательно должен быть установлен датчик угарного газа. Более подробную информацию об угарном газе можно найти на сайте vingugaas.ee.