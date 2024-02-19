60 процентов случаев ущерба, причиненного багажу, связаны с его повреждением, второе место занимает опоздание багажа, а остальные случаи ущерба представляют собой кражи. Знаете ли вы, к кому обращаться при проблемах с багажом?
По полочкам: кто компенсирует опоздание, повреждение и кражу багажа?
«Багаж в путешествии является личным платяным шкафом и сейфом человека, и в зависимости от продолжительности и характера поездки его стоимость может достигать нескольких тысяч евро. К сожалению, попавшие в неприятную ситуацию люди зачастую не знают, куда и к кому при каких проблемах обращаться», - сказала продукт-менеджер страхования путешествий Seesam Марит Рааг.
Чтобы люди могли быстрее найти решение проблем с багажом, страховщик систематизировала самые распространенные случаи ущерба и объясняет, куда обращаться в различных ситуациях и на чью помощь рассчитывать.
Снятый с багажной ленты багаж поврежден или сломан
Если вы обнаружите повреждения багажа в аэропорту, следует немедленно отыскать багажную службу и зарегистрировать ущерб. Если вы обнаружите повреждение багажа по прибытии домой или в отель и ваш багаж застрахован, сфотографируйте поврежденные предметы и заполните заявление об ущербе. Документы с фотографиями следует представить в страховую компанию при первой возможности, но не позднее чем в течение 7 дней. Кроме того, рекомендуется проконсультироваться и с авиакомпанией, поскольку некоторые авиакомпании компенсируют стоимость поврежденного багажа.
Багаж опаздывает и прибывает лишь через несколько дней
При опоздании багажа следует немедленно обратиться в багажную службу местного аэропорта и зарегистрировать опоздание багажа. Обязательно стоит узнать, предлагает ли авиакомпания компенсацию на покупку товаров первой необходимости. Если нет, то стоимость одежды, средств для умывания и прочих товаров первой необходимости возместит страховая компания. Е
сли целью поездки являются соревнования, тренировочный лагерь или мероприятие, для которого требуется специальная одежда или спортивное снаряжение, то страховщик возместит расходы на прокат или покупку новой одежды в размере до 30 процентов от суммы страхования багажа. Для доказательства понесенных расходов важно сохранить все чеки.
Вы прибыли в пункт назначения, а чемодана нет на багажной ленте, и он пропал
В случае пропажи багажа также следует обратиться в пункт багажной службы аэропорта и запросить соответствующую справку. Если багаж не будет найден в течение 21 дня, то он будет считаться утерянным и у человека возникнет право на компенсацию от авиакомпании или страховщика. Для ее получения клиенту следует представить перечень имевшихся в багаже предметов и по возможности также документы, связанные с их покупкой. При отсутствии соответствующих документов действуют лимиты возмещения, приведенные в условиях страхового общества.
При выборе суммы страхования перед поездкой страховщик рекомендует руководствоваться стоимостью всего багажа, которая, помимо находящихся в чемодане одежды, обуви, средств гигиены и техники, должна включать стоимость самого чемодана или сумки. Следует, однако, учитывать, что страховая защита может распространяться не на все имеющиеся в багаже вещи: например, она не распространяется на украшения, наличные. Страховщик рекомендует упаковывать фото- и видеотехнику, телефон, компьютер и удостоверяющие личность документы в ручную кладь и не спускать с нее глаз.
Если воры украдут из арендованного автомобиля личные вещи или выхватят из рук сумку с документами
В случае кражи следует первым делом обратиться в полицию, зафиксировать кражу, а затем обратиться к страховщику. Перед поездкой страховщик рекомендует также ознакомиться с требованиями хранения. Например, в автомобильных поездках не разрешается оставлять на видном месте багаж и прочие ценные вещи, а на ночь вещи следует забирать из автомобиля в номер.
По словам представителя Seesam, кражи на текущий момент составляют скорее малую часть от всех случаев ущерба, причиненного багажу, однако из-за глобальной экономической ситуации воры также стали активнее, и кражи показывают тенденцию к учащению. Например, участились кражи кошельков, а излюбленными местами воров для охоты за жертвами являются различные транспортные средства, где можно незаметно расстегнуть чужой рюкзак или даже достать из дамской сумочки кошелек. Также участились случаи взлома автомобилей и кражи вещей.