По полочкам: кто компенсирует опоздание, повреждение и кражу багажа?

сли целью поездки являются соревнования, тренировочный лагерь или мероприятие, для которого требуется специальная одежда или спортивное снаряжение, то страховщик возместит расходы на прокат или покупку новой одежды в размере до 30 процентов от суммы страхования багажа. Для доказательства понесенных расходов важно сохранить все чеки.

Вы прибыли в пункт назначения, а чемодана нет на багажной ленте, и он пропал

В случае пропажи багажа также следует обратиться в пункт багажной службы аэропорта и запросить соответствующую справку. Если багаж не будет найден в течение 21 дня, то он будет считаться утерянным и у человека возникнет право на компенсацию от авиакомпании или страховщика. Для ее получения клиенту следует представить перечень имевшихся в багаже предметов и по возможности также документы, связанные с их покупкой. При отсутствии соответствующих документов действуют лимиты возмещения, приведенные в условиях страхового общества.