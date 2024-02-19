В мире много вещей, за которые стоит быть благодарными, но о которых мы даже не задумываемся каждый день.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллинн в руинах: шокирующая выставка на улицах столицы заставляет задуматься об ужасах войны
Художники Estookin и Ребека Парбус сегодня открыли выставку HETK (МОМЕНТ), с которой каждый может ознакомиться, не посещая галерею.
На рекламных щитах в Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ экспонируются четыре вида разрушенного городского пространства. Выставка задает вопрос - за что мы можем быть благодарны в сегодняшнем нестабильном мире?
Выставка будет открыта до 3 марта.
24 февраля пройдет два года с момента начала преступной войны России против Украины, в ходе которой российская армия уничтожила десятки украинских городов и деревень.