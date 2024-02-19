В 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 27 418 преступлений, что на семь процентов больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Эстонии со ссылкой на свой годовой отчет.
Статистика Генпрокуратуры: количество преступлений за год существенно возросло
По данным Генпрокуратуры, на массовые преступления пришлось 64 процентов всех зарегистрированных преступлений, что несколько больше, чем в среднем за три предыдущих года. Если с 2021 года количество массовых преступлений имело тенденцию к снижению, то в 2023 году произошел рост на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом: с 1356 преступлений до 17493.
По сравнению с предыдущим годом было зарегистрировано больше краж - 1671 преступление, что на 21 процент больше. Общее число краж составило 9697, причем рост произошел в основном за счет преступлений, зарегистрированных в Южной Эстонии.
Было зарегистрировано 5447 случаев физического насилия, что на 28 случаев больше, чем в предыдущем году.
Меньше было зарегистрировано серьезных нарушений общественного порядка и вождения в нетрезвом виде: с 264 случаев в 2022 году до 215 в прошлом году и с 2428 до 2134 соответственно.
В 2023 году общее количество массовых преступлений, зарегистрированных Лыунаской окружной прокуратурой, было на 20 процентов больше, чем в 2022 году, в основном за счет роста краж. Меньше было зарегистрировано серьезных нарушений общественного порядка, а также случаев вождения в нетрезвом виде.
Число зарегистрированных Ляэнеской окружной прокуратурой массовых преступлений было на десять процентов ниже, чем в 2022 году. В частности, было зарегистрировано меньше серьезных нарушений общественного порядка и было задержано меньше пьяных за рулем.
Пыхьяской окружной прокуратурой количество зарегистрированных массовых преступлений было на 12 процентов больше, в основном за счет краж. Как и Лыунаской и Ляэнеской прокуратурами, так и Пыхьяской прокуратурой зарегистрировано меньше тяжких преступлений против общественного порядка.
Массовые преступления в статистике Вируской окружной прокуратуры были самыми незначительными и составили около одного процента. Аналогичным образом Лыунаской и Пыхьяской прокуратурами было зарегистрировано больше краж. В то время как в других районах было меньше серьезных нарушений правопорядка, в Вирумаа их стало больше.
В 2023 году окончательное процессуальное решение было принято в отношении 7234 человек, причастных к 13774 преступлениям, что на 398 человек меньше, чем в 2022 году.
Количество вынесенных прокуратурой постановлений о прекращении уголовного дела за рассматриваемые годы последовательно увеличивалось, как и его доля в общем количестве процессуальных решений.
Процент дел, переданных в суд среди общего количества процессуальных решений продолжает снижаться - если в 2017 году на долю переданных в суд дел приходился 71 процент всех процессуальных решений, то в 2023 году в суд было передано 47 процентов всех процессуальных решений по уголовным делам или обвинительным процессам.