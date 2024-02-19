Статистика Генпрокуратуры: количество преступлений за год существенно возросло

По данным Генпрокуратуры, на массовые преступления пришлось 64 процентов всех зарегистрированных преступлений, что несколько больше, чем в среднем за три предыдущих года. Если с 2021 года количество массовых преступлений имело тенденцию к снижению, то в 2023 году произошел рост на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом: с 1356 преступлений до 17493.

По сравнению с предыдущим годом было зарегистрировано больше краж - 1671 преступление, что на 21 процент больше. Общее число краж составило 9697, причем рост произошел в основном за счет преступлений, зарегистрированных в Южной Эстонии.

Было зарегистрировано 5447 случаев физического насилия, что на 28 случаев больше, чем в предыдущем году.

Меньше было зарегистрировано серьезных нарушений общественного порядка и вождения в нетрезвом виде: с 264 случаев в 2022 году до 215 в прошлом году и с 2428 до 2134 соответственно.

В 2023 году общее количество массовых преступлений, зарегистрированных Лыунаской окружной прокуратурой, было на 20 процентов больше, чем в 2022 году, в основном за счет роста краж. Меньше было зарегистрировано серьезных нарушений общественного порядка, а также случаев вождения в нетрезвом виде.

Число зарегистрированных Ляэнеской окружной прокуратурой массовых преступлений было на десять процентов ниже, чем в 2022 году. В частности, было зарегистрировано меньше серьезных нарушений общественного порядка и было задержано меньше пьяных за рулем.