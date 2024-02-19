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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Дания подала всем странам пример подобающей военной поддержки Украины

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Дания поставит в Украину все свои артиллерийские системы
  • США и Великобритания планируют передачу Киеву ударных дронов нового поколения
  • Из-за потерянных самолетов количество российских авиаударов сократилось

В 2015 году России удалось смягчить негативные международные последствия аннексии Крыма и войны на востоке Украины, когда она организовала военную операцию в Сирии в поддержку Асада. В то время отреагировать на это вторжение не удалось, и фактически силовая политика России получила тогда широкое признание, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим китайским коллегой. Главной целью Украины было убедить Китай принять участие в предстоящей мирной конференции по инициативам Украины. Участие Китая пока не стало очевидным, по крайней мере, на публичном уровне. В МИД Китая прокомментировали позицию, высказанную на встрече, как подтверждение желания Китая продолжать взаимовыгодные отношения с Украиной и в будущем.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно не продает летальное оружие ни одной из сторон конфликта или региону конфликта. Также было обещано продолжить поиск возможностей для перемирия. Что касается продажи вооружений, то текст совершенно недвусмысленный и конкретный, но он не касается материалов, комплектующих и другого сырья, необходимого для военной промышленности. Таким образом, Китай продолжает поддерживать Россию.

Украинский дроновый проект

Премьер-министр Дании заявила на Мюнхенской конференции, что Дания поставит в Украину все свои артиллерийские системы. Учитывая географическое положение Дании, ее оценку угроз и уроки, извлеченные из войны в Украине, это рациональное решение во всех отношениях. Премьер-министр Дании подала пример другим странам, как быстро доставить в Украину необходимое вооружение, и с таким примером можно только согласиться.

Украина пытается держать Россию под постоянным давлением с помощью кампаний в СМИ, посвященных ее проектам, связанным с беспилотниками. За последние несколько дней появилось несколько анонсов о различных проектах. США и Великобритания планируют передать Киеву новое поколение ударных дронов, использующих для управления искусственный интеллект. Франция не хочет отставать от них и анонсировала свой проект высокотехнологичного дрона в сотрудничестве с Украиной.

Министр цифровых и информационных технологий Украины Федоров уже несколько месяцев сообщает, что в ближайшее время на вооружение Украины поступят аналоги беспилотника «Ланцет». Вчера министр сообщил, что соответствующие беспилотники отобраны, прошли испытания и в ближайшее время должны выполнить свои первые боевые вылеты. Обо всех этих проектах имеет смысл говорить только в том случае, если они уже зарекомендовали себя на войне. Многие страны, безусловно, имеют очень высокую мотивацию развивать свою военную технику в Украине, но Украине помогут только те проекты, которые могут принести реальные результаты уже завтра.

Ситуация на фронтах

Украинское военное командование сообщило, что сегодня ночью в атаке по Украине были использованы четыре иранских беспилотника, все из которых были уничтожены.

На передовой российская армия пытается продолжить активную наступательную деятельность своих войск. Из-за потерянных самолетов количество российских авиаударов в прифронтовой зоне сократилось.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия активнее пытается атаковать Лиман. Имеются единичные попытки атак и на других направлениях. Никаких изменений в ситуации нет.

В районе Бахмута российская армия продолжает локальные наступательные мероприятия, но успеха пока не добилась.

У Авдеевки количество атак российских войск уменьшилось, но это можно объяснить организацией их действий на захваченных в предыдущие дни территориях. В районе Марьинки атаки российских частей были в последние сутки, как обычно, интенсивными, но результатов добиться не удалось.

На южном фронте российская армия активно пытается атаковать село Работино в районе Токмака, но украинская оборона пока держится. В ходе недавних атак российская армия потеряла много бронетехники, в том числе очень старые танки Т-54/55.

Использование таких танков свидетельствует о том, что в регионе воюют не элитные подразделения российской армии, а подразделения, состоящие преимущественно из мобилизованных. Не исключено, что более сильные части находятся в резерве в этом районе или заняты атаками на восточном берегу Днепра. Вчера российские войска очень активно пытались атаковать там украинские позиции, но информации об успехе этих атак пока нет.

За последние два дня поступили сообщения как минимум из двух разных мест на фронте о том, что российские солдаты убили украинских солдат, захваченных в плен в боях. Поскольку данные видеоролики публиковали сами российские вооруженные силы, можно не сомневаться, что это целенаправленная политика. Возможно, таким образом хотят деморализовать украинских солдат.

Но есть и версия, что командование российской армии и политическое руководство страны обеспокоено слишком большим количеством пленных российских солдат. Убийством украинских военнопленных делается попытка внушить российским солдатам страх попасть в плен из-за возможного возмездия со стороны Украины.

США не могут возглавить ближневосточный процесс

США объявили о новых атаках на позиции повстанцев-хуситов в Йемене. В ходе атак также были уничтожены один надводный и один подводный дрон. При этом вчера в 35 морских милях от побережья произошла атака хуситов на грузовое судно, поэтому действия США пока не смогли подавить их атаки.

Министр обороны Израиля заявил, что если ХАМАС не откажется от террора до начала Рамадана, то вторжение в город Рафах начнется в марте. Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что приграничную полосу сектора Газа вместе с Рафахом они в любом случае возьмут под контроль армии. Израильское руководство не всегда высказывалось с полным единогласием, но в данном случае чувствуется, что существует ощущение высоких рисков при вторжении в южную часть сектора Газа, при этом также усилилось давление на Израиль с целью прекращения военной операции.

Россия приглашает все палестинские группы в Москву для обсуждения общей позиции палестинцев. Если туда прибудут ФАТХ, ХАМАС и более мелкие террористические группировки, единственной целью этой встречи будет выход России из дипломатической изоляции. Россияне хотят создать впечатление, что Россия может заниматься и другими глобальными конфликтами помимо Украины.

В 2015 году России удалось смягчить негативные международные последствия аннексии Крыма и войны на востоке Украины, когда она организовала военную операцию в Сирии в поддержку Асада. В то время у Запада не было возможности отреагировать на это вторжение, и фактически силовая политика России получила широкое признание.

Россия теперь осознает, что США не способны энергично вести ближневосточный процесс в определенном направлении, и видит возможность вмешаться в этот процесс, располагая очень небольшими ресурсами, и тем самым еще больше ослабить позиции США на Ближнем Востоке.

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