ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Дания подала всем странам пример подобающей военной поддержки Украины

На южном фронте российская армия активно пытается атаковать село Работино в районе Токмака, но украинская оборона пока держится. В ходе недавних атак российская армия потеряла много бронетехники, в том числе очень старые танки Т-54/55.

Использование таких танков свидетельствует о том, что в регионе воюют не элитные подразделения российской армии, а подразделения, состоящие преимущественно из мобилизованных. Не исключено, что более сильные части находятся в резерве в этом районе или заняты атаками на восточном берегу Днепра. Вчера российские войска очень активно пытались атаковать там украинские позиции, но информации об успехе этих атак пока нет.

За последние два дня поступили сообщения как минимум из двух разных мест на фронте о том, что российские солдаты убили украинских солдат, захваченных в плен в боях. Поскольку данные видеоролики публиковали сами российские вооруженные силы, можно не сомневаться, что это целенаправленная политика. Возможно, таким образом хотят деморализовать украинских солдат.

Но есть и версия, что командование российской армии и политическое руководство страны обеспокоено слишком большим количеством пленных российских солдат. Убийством украинских военнопленных делается попытка внушить российским солдатам страх попасть в плен из-за возможного возмездия со стороны Украины.

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