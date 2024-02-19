ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Дания подала всем странам пример подобающей военной поддержки Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим китайским коллегой. Главной целью Украины было убедить Китай принять участие в предстоящей мирной конференции по инициативам Украины. Участие Китая пока не стало очевидным, по крайней мере, на публичном уровне. В МИД Китая прокомментировали позицию, высказанную на встрече, как подтверждение желания Китая продолжать взаимовыгодные отношения с Украиной и в будущем.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно не продает летальное оружие ни одной из сторон конфликта или региону конфликта. Также было обещано продолжить поиск возможностей для перемирия. Что касается продажи вооружений, то текст совершенно недвусмысленный и конкретный, но он не касается материалов, комплектующих и другого сырья, необходимого для военной промышленности. Таким образом, Китай продолжает поддерживать Россию.
Украинский дроновый проект
Премьер-министр Дании заявила на Мюнхенской конференции, что Дания поставит в Украину все свои артиллерийские системы. Учитывая географическое положение Дании, ее оценку угроз и уроки, извлеченные из войны в Украине, это рациональное решение во всех отношениях. Премьер-министр Дании подала пример другим странам, как быстро доставить в Украину необходимое вооружение, и с таким примером можно только согласиться.
Украина пытается держать Россию под постоянным давлением с помощью кампаний в СМИ, посвященных ее проектам, связанным с беспилотниками. За последние несколько дней появилось несколько анонсов о различных проектах. США и Великобритания планируют передать Киеву новое поколение ударных дронов, использующих для управления искусственный интеллект. Франция не хочет отставать от них и анонсировала свой проект высокотехнологичного дрона в сотрудничестве с Украиной.