Прибыль крупнейших в мире нефтяных компаний резко выросла с момента полномасштабной войны в Украине

По данным Global Witness, такие нефтяные компании, как BP, Shell, Chevron, ExxonMobil и TotalEnergies, с начала войны в феврале 2022 года заработали 281 миллиард долларов, что эквивалентно 223 миллиардам фунтов стерлингов.

Британские компании, BP и Shell, с февраля 2022 года заработали вместе 94,2 миллиарда долларов или 75 миллиардов фунтов стерлингов. По оценкам Global Witness, это достаточно, чтобы покрыть все счета за электроэнергию всех домохозяйств Великобритании в течение 17 последовательных месяцев.

Shell, которая с второго квартала 2022 года заработала 58,9 миллиарда долларов (47 миллиардов фунтов стерлингов) прибыли, планирует в этом году сократить до 330 рабочих мест в своем подразделении по решениям с низким содержанием углерода, сосредотачиваясь вновь на высокодоходных нефтяных проектах. BP, которая в прошлом году также снизила свои климатические цели, с начала конфликта заработала 35 миллиардов долларов (28 миллиардов фунтов стерлингов) прибыли.

Крупные компании Европы и США, такие как Chevron, ExxonMobil и TotalEnergires, вместе заработали более 187 миллиардов долларов (148 миллиардов фунтов стерлингов) прибыли.

«Российское вторжение в Украину было разрушительным для миллионов людей, начиная от обычных украинцев, живущих в тени войны, до европейских домохозяйств, борющихся за отопление своих домов», - сказал старший исследователь Global Witness в области топлива Патрик Гейли. Он добавил, что независимо от происходящего, крупнейшие компании, работающие с ископаемым топливом, являются главными выигравшими от войны в Украине.