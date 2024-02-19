Студия Postimees ⟩ «Будем вместе приближать конец режима»: сторонники Навального - о реальных перспективах протеста

По этому поводу тоже есть скепсис. Гости студии говорят, что сфотографировать толпы людей и продать Путину как подтверждение его популярности, конечно, не так уж трудно. Но мировому сообществу это уже не продать. И люди увидят друг друга - это важнее всего. «Все оппозиционные СМИ из России выдавлены, и только мы с помощью YouTube и телеграм-каналов можем призвать людей выйти и посмотреть друг на друга, усилить горизонтальные связи», - говорит Павлов.

Прямой эфир Rus.Postimees. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

По его оценкам, 80 процентов молодежи в больших городах России подключены к оппозиционной повестке и составляет благодарную аудиторию оппозиционных активистов. Что касается работы с российскими гражданами, живущими за границей и поддерживающими Путина, то это, по мнению гостей эфира, напрямую связано с расширением присутствия оппозиции в информационном пространстве.

Сана Безменова принесла в студию реликвию - стаканчик, которым Навальный использовал во время стрима. На нем - надпись «17000», напоминающая о том выпуске, где Навальный обсуждал такой уровень зарплаты (а именно, 170 евро), являющейся по мнению Путина, средним доходом российского среднего класса.

Зашла речь и о других оппозиционерах, продолжающих находиться в тюрьме. Нет сомнений, что власть может избавиться от них таким же способом. Гости студии состоят в переписке со многими политзаключенными в России. «Недавно получила письмо от Александра Струкова, которому дали 7 лет и 10 месяцев за два слова, найденные в его соцсетях - "Слава Украине!"», - рассказывает Безменова, - И это не единичный случай. Знаковые фигуры, такие как Кара-Мурза или Пивоваров, могут быть следующей целью. И у меня болит сердце о том, как их вытащить».

По убеждению Алексея Павлова, режим «слетел с катушек», и сейчас страна представляет собой огромный поезд, пристегнутый к обезумевшему паровозу. «Усталость металла все равно дает о себе знать. В холодной войне победили совместными усилиями. Список Навального по аналогии со списком Магницкого будет принят обязательно. Их нужно давить санкциями, и они рано или поздно не выдержат, сломаются», - заключает Павлов.