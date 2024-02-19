Сообщение о смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк», поступившее днем 16 февраля, потрясло мировое сообщество. Сегодня с заявлением о продолжении борьбы выступила вдова политика Юлия Навальная. В связи с этим гостями специальной студии Rus.Postimees стали находящиеся в Таллинне представители российской оппозиции. Они рассказали о ближайших перспективах борьбы с режимом и действиях, которые могут привести к его концу.
Студия Postimees ⟩ «Будем вместе приближать конец режима»: сторонники Навального - о реальных перспективах протеста
Сана Безменова и Алексей Павлов - активные члены сообщества Reforum Space, представительство которого появилось в Таллинне летом 2022 года. Оно предназначено для эмигрантов из России и Беларуси, покинувших родину из-за преследований. В Эстонии представители оппозиции продолжают общественную работу и распространяют правдивую информацию о происходящем в России.
Главный месседж, который не устает формулировать и доносить до еворопейской аудитории российская оппозиция, состоит в том, что правящий режим совершает ежедневные преступления не только в Украине. Бесчеловечность и беззаконие давно характеризует российскую власть в отношении своего народа. Разоблачением этой деятельности все эти годы занимался и продолжает заниматься Фонд Борьбы с Коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
«Мы должны стать взрослыми», - эта мысль не раз встретилась Сане Безменовой за те три дня, что она читала и смотрела медиа, отзывавшиеся на смерть главы ФБК и одного из символов альтернативной России. «Это значит, что мы больше не можем оглядываться на то, что скажет или подумает Алексей Навальный. Теперь мы принимаем решения только сами», - говорит Безменова.
«В фильме о Навальном есть отрывок, где он отвечает на вопрос, что будет делать оппозиция, если его убьют», - добавляет коллега Саны по Reforum Space Алексей Павлов. «Если меня убьют, это значит, что они очень боятся, а мы сильны. Важно, что Алексей, будучи живым человеком и нашим лидером, создал идею. Он пробудил у множества людей политический интерес. Теперь мы продолжим действовать без него», - заявляет Павлов.
Как именно действовать? По словам Алексея, полезную акцию придумал бывший депутат петербургского законодательного собрания Максим Резник. В день так называемых «выборов» президента РФ, то есть 17 марта в 12 часов дня люди выходят к избирательным участкам, чтобы своим появлением показать: они против Путина, против убийства узников совести и против войны.
«Это относительно безопасно», - считает Павлов, имея в виду, что факт появления человека у избирательного участка не может стать основанием для его задержания сотрудниками полиции. «Таких тихих митингов в России может произойти 90 тысяч - по количеству избирательных участков. Им останется только подвергнуть за это репрессиям миллионы людей, в чем они не заинтересованы. Наверное, увидев за месяц до выборов такое предложение, которое Навальный открыто поддержал, они и убили его».
Безменова согласна, что «Полдень против Путина» - это не так опасно, как пикеты или возложения цветов, которые теперь в России также заканчиваются жесткими задержаниями. «Очень многие люди против, но боятся, и их можно понять», - говорит активистка. Смысл предложенной акции как раз в том, что задерживать не за что - граждане пришли к участку, который для этого и создан. Но конкретный час в данном случае очень много значит.
«Сейчас, например, и организация "Голос" признана экстремистской, - напоминает Безменова. - Это происходит в преддверии выборов специально, чтобы никто на них не пришел независимым наблюдателем. Получается ли, что мы ничего не сможем сделать? Нет, потому что нельзя отменить самих людей. Сделать протест видимым, показать его - смысл в этом. Как очереди за Надеждина, о котором люди за два месяца до этого и не слышали!», - сравнивает активистка.
По этому поводу тоже есть скепсис. Гости студии говорят, что сфотографировать толпы людей и продать Путину как подтверждение его популярности, конечно, не так уж трудно. Но мировому сообществу это уже не продать. И люди увидят друг друга - это важнее всего. «Все оппозиционные СМИ из России выдавлены, и только мы с помощью YouTube и телеграм-каналов можем призвать людей выйти и посмотреть друг на друга, усилить горизонтальные связи», - говорит Павлов.
По его оценкам, 80 процентов молодежи в больших городах России подключены к оппозиционной повестке и составляет благодарную аудиторию оппозиционных активистов. Что касается работы с российскими гражданами, живущими за границей и поддерживающими Путина, то это, по мнению гостей эфира, напрямую связано с расширением присутствия оппозиции в информационном пространстве.
Сана Безменова принесла в студию реликвию - стаканчик, которым Навальный использовал во время стрима. На нем - надпись «17000», напоминающая о том выпуске, где Навальный обсуждал такой уровень зарплаты (а именно, 170 евро), являющейся по мнению Путина, средним доходом российского среднего класса.
Зашла речь и о других оппозиционерах, продолжающих находиться в тюрьме. Нет сомнений, что власть может избавиться от них таким же способом. Гости студии состоят в переписке со многими политзаключенными в России. «Недавно получила письмо от Александра Струкова, которому дали 7 лет и 10 месяцев за два слова, найденные в его соцсетях - "Слава Украине!"», - рассказывает Безменова, - И это не единичный случай. Знаковые фигуры, такие как Кара-Мурза или Пивоваров, могут быть следующей целью. И у меня болит сердце о том, как их вытащить».
По убеждению Алексея Павлова, режим «слетел с катушек», и сейчас страна представляет собой огромный поезд, пристегнутый к обезумевшему паровозу. «Усталость металла все равно дает о себе знать. В холодной войне победили совместными усилиями. Список Навального по аналогии со списком Магницкого будет принят обязательно. Их нужно давить санкциями, и они рано или поздно не выдержат, сломаются», - заключает Павлов.