Студия Postimees ⟩ «Мы продолжим дело Навального»: сторонники политика – о будущем российского протеста

Гости сегодняшнего эфира Postimees уехали из России именно в связи со своей деятельностью по линии Фонда Борьбы с Коррупцией (ФБК). Сана Безменова напоминает аудитории нашего портала, что ФБК ориентированы на работу с людьми внутри России. «Отсюда - множество проектов, которые нацелены на переубеждение, на агитацию, на расклейку листовок и деятельность подпольных штабов».

Сана напоминает, что внутри России в настоящее время повлиять на что-либо не просто опасно, но крайне затратно и затруднительно. «Изначально в ФБК никто не рассчитывал на какие-то изменения на выборах. Путин никогда не пойдет на это, что видно по кейсам Дунцовой, Надеждина и т.п. Вопрос сейчас сводится к тому, как могут принять участие в судьбе страны люди, которые находятся вне России. В первую очередь, они обеспечивают страну информацией (Youtube, СМИ через VPN, личные сообщения и т.д.). Также важна постоянная и открытая демонстрация несогласия (митинги, участие в информационном процессе своих стран пребывания)», - перечисляет активистка.