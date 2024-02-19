Хенри Роос, выигравший тартуский марафон, установил рекорд

«Исключительный случай, когда мы оторвались от остальных уже на третьем километре. Я думаю, что Марко, Лаури и я были на трассе тремя сильнейшими мужчинами, и расстановка сил прояснилась в скорости. Мы работали втроем, за за 400 метров до финиша марко попробовал оторваться, но не смог. За 200 метров до финиша я понял, что сейчас мой шанс», - прокомментировал Хенри Роос, во второй раз выигравший Тартуский марафон.

«Трасса и условия временами были идеальными. Скорость 25 км/ч и выше обычно не достигается в марафоне», - добавил он об установлении рекорда дистанции.

Марко Кильп, занявший второе место, высоко оценил традицию Тартуского марафона: «Мои дедушка и отец много раз участвовали в Тартуском марафоне, и это очень важное событие для моей семьи и лыжного спорта в целом».

Победительница среди женщин также определилась в крайне сбалансированном финальном спринте, который выиграла Теэси Тууль со временем 2.53.04.3. Второе место заняла Мерилин Юрисаар, уступившая всего две сотых секунды, а третье место - Татьяна Маннима (+0,00,19,1). Польке Юстине Ковальчик-Текель пришлось довольствоваться четвертым местом.

"Я вышла на старт уже думая о победе и осмелюсь сказать, что у меня также были лучшие лыжи в группе, - прокомментировала Тууль. - Победа в юбилейном марафоне - очень сильное чувство».

В юбилейном, 50-м по счету Тартуском лыжном марафоне приняло участие 5200 лыжников из 26 стран. Виртуальный марафон продлится до 16 марта.