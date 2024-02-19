Литературной премии Яана Кросса удостоен Рейн Вейдеманн

Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей, отметив, что в сборнике Järjehoidja собраны рецензии, юбилейные речи и некрологи авторства Рейна Вейдеманна, опубликованные или написанные в период с 2000 по 2022 год. На 770 страницах книги в алфавитном порядке представлены 122 мастера слова на эстонском языке - от Койдулы и Крейцвальда до Мехиса Хейнсаара и Катрин Йохансон.

«Наверное, нет другого такого рецензента, который бы так чутко и самоотверженно выискивал в эстонской литературе все, что связано с талантом, самоотдачей, работой и результатами», - отметило жюри.

В состав жюри литературной премии Яана Кросса вошли Тийт Алексеев, Тоомас Хауг, Яника Кронберг, Йоханна Росс и Яан Ундуск.

Литературная премия имени Яана Кросса была основана наследниками писателя в 2010 году, а ее первым лауреатом стал Айн Каалеп. В настоящее время она присуждается Союзом писателей Эстонии, а в последние годы финансируется адвокатским бюро Марии Мяги.