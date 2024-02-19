«Мне некуда идти». Жители Селидово обеспокоены наступлением российских войск

«Я слышала, что многие люди в городе обсуждают, эвакуироваться им или нет», - сказала 42-летняя Олена Ободец AFP, в то время как в зимнем воздухе чувствуется резкий запах обугленного бетона, а на заднем плане вдали слышен гул артиллерии.