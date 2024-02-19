После капитуляции Авдеевки жители маленького городка Селидово, расположенного в 40 километрах, сталкиваются с дилеммой: бежать или надеяться, что украинская армия сможет их спасти?
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«Мне некуда идти». Жители Селидово обеспокоены наступлением российских войск
«Я слышала, что многие люди в городе обсуждают, эвакуироваться им или нет», - сказала 42-летняя Олена Ободец AFP, в то время как в зимнем воздухе чувствуется резкий запах обугленного бетона, а на заднем плане вдали слышен гул артиллерии.