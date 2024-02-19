ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путин в предвыборной кампании выставляет себя то Дедом Морозом, то военачальником

Избирательная кампания, проходящая в условиях военного времени, показала, что Кремль сделал ставку на военную ось. Согласно публичным заявлениям, Россия борется за свое существование, и в этом сейчас и есть цель всей России: это стратегия и правительства, и всей нации, которая ставит перед каждым россиянином обязанность вносить свой вклад.

Этот вклад предусматривает жертвенную готовность людей отдать в случае необходимости даже самое дорогое - своих сыновей - на войну. Пропаганда всеми способами углубляет жертвенность и патриотизм в обществе. Был сделан политический вклад в долгосрочную мобилизацию. Россияне уже давно готовы к жертвам, а также к страданиям, сопровождающим войну. Недаром Путин в этом году начал свою предвыборную кампанию с посещения получивших ранения солдат в госпиталях, а также с посещения семей погибших солдат.

Необходимость вносить вклад в войну отражена в повседневной жизни России и на этот раз занимает центральное место в предвыборной кампании Путина.

Условия войны диктуют Путину собственные правила проведения президентской кампании. Выбрав войну, Путин сделал на нее ставку и сам стал инструментом войны. Путин вынужден играть одновременно роль Деда Мороза, исполняющего все желания людей, и в то же время лидера воюющей страны, которому приходится отправлять молодых людей на фронт, отрывая их от дома и от гражданской жизни.