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ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путин в предвыборной кампании выставляет себя то Дедом Морозом, то военачальником

Юрий Кочинев
, военный историк
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Военный историк Юрий Кочинев.
Военный историк Юрий Кочинев. Фото: Erakogu
  • Путин начал свою предвыборную кампанию с посещения получивших ранения солдат в больницах
  • Выбрав войну, Путин сам стал инструментом войны
  • Власти не хотят непредсказуемого поведения масс, потому что может произойти социальный взрыв

Президентские выборы в России в марте, на первый взгляд, совершенно незначительны и не имеют никакого веса. Избирательная кампания полностью находится под контролем Кремля, и Путину нет необходимости конкурировать с реальными оппонентами. Более подробно о том, что происходит в канун выборов, пишет военный историк Юрий Кочинев.

Избирательная кампания, проходящая в условиях военного времени, показала, что Кремль сделал ставку на военную ось. Согласно публичным заявлениям, Россия борется за свое существование, и в этом сейчас и есть цель всей России: это стратегия и правительства, и всей нации, которая ставит перед каждым россиянином обязанность вносить свой вклад.

Этот вклад предусматривает жертвенную готовность людей отдать в случае необходимости даже самое дорогое - своих сыновей - на войну. Пропаганда всеми способами углубляет жертвенность и патриотизм в обществе. Был сделан политический вклад в долгосрочную мобилизацию. Россияне уже давно готовы к жертвам, а также к страданиям, сопровождающим войну. Недаром Путин в этом году начал свою предвыборную кампанию с посещения получивших ранения солдат в госпиталях, а также с посещения семей погибших солдат.

Необходимость вносить вклад в войну отражена в повседневной жизни России и на этот раз занимает центральное место в предвыборной кампании Путина.

Условия войны диктуют Путину собственные правила проведения президентской кампании. Выбрав войну, Путин сделал на нее ставку и сам стал инструментом войны. Путин вынужден играть одновременно роль Деда Мороза, исполняющего все желания людей, и в то же время лидера воюющей страны, которому приходится отправлять молодых людей на фронт, отрывая их от дома и от гражданской жизни.

Это противоречивая ситуация, которая возникла во многом по той причине, что в России нет единого видения будущего страны. Будучи диктатором, Путин не нуждается в таком видении. Безразличие российских властей к социальному недовольству вполне заметно. Протесты матерей и жен российских солдат были восприняты так, чтобы как можно быстрее подавить и заглушить недовольство, избегая при этом чрезмерного шума. Участники акций были задержаны с решительной строгостью. Власти не хотели проводить ротацию частей на фронте, чтобы информация о ситуации на поле боя не дошла до народа. Ротации не было и ситуацию отдали на усмотрение Министерства обороны России.

Власти не хотят непредсказуемого поведения толпы, не зная, где и когда может произойти социальный взрыв. Такая ситуация возникла из-за холодов в Подмосковье, которые вызвали массовые отключения коммунальных услуг и оставили более 110 000 человек в неотапливаемых квартирах. Путин, который в последнее время все больше дистанцируется от рутинной внутренней жизни страны, взял тогда эту ситуацию под свой личный контроль. Тогда был очевиден его страх перед возможным социальным взрывом.

К настоящему времени ситуация изменилась. Путин держит власть железной хваткой. Проходящие в марте «президентские выборы» сосредоточат внимание на балансе сил между властью и народом. Любая попытка организовать массовые беспорядки в России в настоящее время пресекается в зачаточном состоянии. Весенние выборы - это выборы только номинально. Путин ждет повторного утверждения на посту президента. Как диктатор, он не терпит никаких политических потрясений в стране, которой управляет.

Мятеж Пригожина 23 и 24 июня 2023 года показал, что во время похода Пригожина на Москву ни общество, ни властные структуры не выступили против него. Сейчас ситуация другая. Смерть Алексея Навального, самого известного российского оппозиционера, не меняет политической ситуации в России. Путину не нужно было перед выборами физически устранять оппозиционера, находящегося в тюрьме с 2021 года, но он хотел показать, что может делать все, что хочет, в стране, которой он управляет, в условиях установленной им диктатуры. Это была чистая демонстрация силы. Это был знак для всех, что власть прочно находится в руках Путина.

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