Израиль объявил дату штурма Рафаха, если ХАМАС не освободит заложников

Впервые Израиль назвал конкретную дату операции в этом городе на юге Газы, где нашли убежище около 1,5 млн палестинцев.

Ранее агентство ООН по здравоохранению сообщило, что одна из ключевых больниц Газы перестала функционировать после израильского рейда.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ей не разрешили войти в больницу Насер в Хан-Юнисе, расположенном к северу от Рафаха, чтобы оценить ситуацию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в больничный комплекс в четверг, заявив, что, по данным разведки, там удерживаются заложники, захваченные ХАМАС.

ЦАХАЛ назвал свою операцию в Хан-Юнисе точной и ограниченной, обвинив ХАМАС в «циничном использовании больниц для террора».

Выступая в воскресенье, бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц сказал: «Мир должен знать, и лидеры ХАМАС должны знать - если к Рамадану наши заложники не вернутся домой, боевые действия будут продолжаться повсюду, в том числе и в районе Рафаха».

Рамадан - священный для ислама месяц поста - в этом году начинается 10 марта.

Ганц добавил, что Израиль будет действовать скоординированно, содействуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения.

7 октября прошлого года боевики, возглавляемые ХАМАС, атаковали Израиль, убив не менее 1200 человек и захватив 253 заложника. Около 130 заложников все еще удерживаются боевиками в Газе.