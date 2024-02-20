Молодые люди снимают квартиры на выходные, а после себя оставляют руины. Одна из жертв таких вандалов прислала в редакцию Rus.Postimees фотографии и видео страшных разрушений. В полиции заявили, что это далеко не новый тренд среди молодежи.
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Фото и видео ⟩ Сломанная мебель, дыры в стенах, выбитые двери: владельцы квартир в отчаянии из-за орудующих в Таллинне арендаторов-вандалов
Каждые выходные молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет бронируют различные квартиры в Старом городе или в его окрестностях и устраивают там погром, сообщил Rus.Postimees человек, пожелавший сохранить анонимность. Вандалы ломают мебель, срывают со стен обои, швыряют в стены острые предметы, в результате чего образуются дыры, выламывают двери и т.д.