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Фото и видео ⟩ Сломанная мебель, дыры в стенах, выбитые двери: владельцы квартир в отчаянии из-за орудующих в Таллинне арендаторов-вандалов

София Солдатенко
, репортер
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Молодые люди снимают квартиры на выходные, а после себя оставляют руины. Одна из жертв таких вандалов прислала в редакцию Rus.Postimees фотографии и видео страшных разрушений. В полиции заявили, что это далеко не новый тренд среди молодежи.

Каждые выходные молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет бронируют различные квартиры в Старом городе или в его окрестностях и устраивают там погром, сообщил Rus.Postimees человек, пожелавший сохранить анонимность. Вандалы ломают мебель, срывают со стен обои, швыряют в стены острые предметы, в результате чего образуются дыры, выламывают двери и т.д.

«Владельцы, которые пытаются сохранить квартиры к туристическому сезону, в отчаянии. Помимо дорогих коммунальных услуг, они несут большие расходы на ремонт, - пишет аноним. - Создается ощущение, что эти молодые люди устроили марафон и где-то хвастаются своими подвигами».

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