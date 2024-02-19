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Евросоюз начал расследование в отношении TikTok

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Фото: Sander Ilvest

Европейский Союз в понедельник начал официальное расследование в отношении приложения для обмена видео TikTok в связи с предполагаемыми нарушениями правил защиты несовершеннолетних.

«Сегодня мы начинаем расследование в отношении TikTok на предмет предполагаемых нарушений прозрачности и обязательств по защите несовершеннолетних», - написал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в социальной сети X (ранее Twitter).

Расследование было инициировано на основании нового регулирования ЕС в области цифровых услуг.

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