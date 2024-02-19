Евросоюз начал расследование в отношении TikTok

«Сегодня мы начинаем расследование в отношении TikTok на предмет предполагаемых нарушений прозрачности и обязательств по защите несовершеннолетних», - написал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в социальной сети X (ранее Twitter).