Европейский Союз в понедельник начал официальное расследование в отношении приложения для обмена видео TikTok в связи с предполагаемыми нарушениями правил защиты несовершеннолетних.
Евросоюз начал расследование в отношении TikTok
«Сегодня мы начинаем расследование в отношении TikTok на предмет предполагаемых нарушений прозрачности и обязательств по защите несовершеннолетних», - написал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в социальной сети X (ранее Twitter).
Расследование было инициировано на основании нового регулирования ЕС в области цифровых услуг.