Прокуратура: крупнейшим в борьбе с экономической преступностью стало дело банка Danske

В рамках уголовного дела об отмывании денег в банке Danske перед судом предстали шестеро обвиняемых, которые, согласно обвинительному заключению, в период с 2007 по 2015 год совместно совершили крупномасштабное отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank, намеренно скрыв истинных владельцев денег подозрительного происхождения, переведенных на счета Danske в эстонском банке, а также происхождение и характер этих денег.

Согласно информации, полученной в ходе досудебного разбирательства, обвиняемые оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1 611 963 711 долларов США и 6 074 878 евро. За помощь, оказанную в ходе судебного преследования по этому делу, власти США выплатили Эстонии 50 миллионов евро из суммы штрафа, наложенного на банк в США.

Из других дел 2023 года ежегодник упоминает возбужденное Лыунаской окружной прокуратурой уголовное дело против предприятия Eesti Metsameister OÜ и трех физических лиц за неуплату трудовых налогов. Согласно обвинительному заключению, ущерб, причиненный неуплатой налогов, составил 1 248 302 евро.

Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего члена Пярнуского городского собрания, который обвиняется, в частности, в нанесении ущерба своему коммерческому предприятию на сумму более 300 000 евро.

Ежегодник упоминает также вступившее в силу решение суда в отношении OÜ B8B, ранее известного как OÜ Autopant, и члена его правления Сергея Анкиповича, обвиняемого в ведении нелицензированной хозяйственной деятельности. Суд оштрафовал OÜ B8B на 300 000 евро, Сергея Анкиповича - на 2 500 евро и обязал третью сторону выплатить 581 967 евро в качестве дохода от преступной деятельности.

Самым важным из процессов по уголовным делам, касающимся предприятий, стал вынесенный в прошлом году приговор бывшим членам правления Via3L Spedition OÜ за злоупотребление доверием. Суд приговорил Эльмара Лааса и Лаури Латта к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и обязал их выплатить гражданский ущерб в размере 41 625 евро плюс проценты до полного погашения иска.

Харьюский уездный суд признал Романа Медяны виновным и приговорил его к одному году 11 месяцам и 28 дням лишения свободы условно на два года за хранение, складирование, распространение и торговлю 4 280 000 сигарет в немаркированных и несоответствующих требованиям торговых упаковках.