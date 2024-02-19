СУРОВАЯ ПРАВДА ⟩ Ситуация в Украине может ухудшиться. Ведущие мировые аналитики серьезно обеспокоены

Эта инициатива, очевидно, является ответом на возможный приход Дональда Трампа в Белый дом. В то же время есть основания думать, что достаточно амбивалентное позиционирование себя по отношению к НАТО со стороны некоторых стран, входящих в формат «Рамштайн», может привести к некоему сокращению числа участников программ поддержки, или объемов выделяемой ими помощи.

Отдельной проблемой для союзников стала просто удивительная первоначальная способность российской экономики к приспособлению к работе в военных условиях. Речь идет, прежде всего, о развитии военной промышленности и обходе технологических санкций, введенных против России именно для того, чтобы этому развитию препятствовать. Не говоря уже о непрерывном поступлении направляемых на финансирование войны больших доходов от продажи сырья, получение которых не оказалось успешно предотвращенным по причине заинтересованности остального мира, а на самом деле, отчасти и со стороны самих вводивших санкции западных стран.

Но чему же удивляться, если даже среди вновь производимых россиянами боеприпасов до сих пор встречаются на поле боя достаточно свежие и дефицитные западные электронные компоненты, имеющие решающее значение для функционирования военной техники. Неужели еще раз оказалось правдивым печально известное изречение Ленина, что буржуи продадут даже веревку, на которой их же самих повесят...

Виден ли конец войны?