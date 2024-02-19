СУРОВАЯ ПРАВДА ⟩ Ситуация в Украине может ухудшиться. Ведущие мировые аналитики серьезно обеспокоены

Однако двусторонние соглашения о безопасности с различными странами, согласованные «Большой семеркой» для поддержки Украины, способны принести Киеву некоторую помощь и облегчение. Но сравнение этого с тем, что необходимо, пока не выглядит слишком убедительно. Давайте возьмем недавнее соглашение между Германией и Украиной, представленное как история большого успеха, в котором сумма составляет семь миллиардов на предстоящий год. Это, безусловно, на пользу, но напомним, что только за последние три месяца Украине потребовалось более 17 миллиардов. Аналогичные соглашения подписаны с Великобританией и Францией и ведутся переговоры с рядом других стран. Однако даже вместе взятые эти суммы несопоставимы с текущими реальными потребностями.
Мы готовы к трудным временам
Как бы то ни было, учитывая возможные последствия решения президента Трампа немедленно прекратить помощь, чтобы оказать давление на Украину с целью ускорить окончание войны, одно все же можно констатировать. А именно, его, по сути, изоляционистское политическое мировоззрение, предпочитающее международному сотрудничеству двусторонние отношения с позиции силы, в любом случае приведет к прекращению помощи и, помимо уступок Путину за счет Украины, еще и к быстрому ослаблению НАТО. Как будто к этому способствовал бы и запуск его так называемой идеи «двухслойного» НАТО, которая сейчас просочилась в информационное поле. Мы в любом случае должны быть к этому готовы.
Можно подумать, что об этом много говорили на только что состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности. А также на встречах президента Зеленского с лидерами европейских стран, особенно с лидерами Франции и Германии. Но нам уже ясно, что независимо от конкретного хода вещей, мы должны приготовиться к трудным временам.
Недаром первый, базовый из четырех сценариев, представленных в докладе коллектива авторов Академии МВД «О влиянии возможных тенденций развития России на безопасность Эстонии», не предусматривал существенного изменения курса России, четвертый рассматривал превращение России в автократическую мощную державу, а второй рассматривал ее распад в ходе смуты, к которой привел бы названный четвертый сценарий.
Все они представляли угрозу для нас как приграничного государства. И только один сценарий, расцениваемый авторами как самый маловероятный, при котором политическая элита сменится, и Россия пойдет по пути демократизации, для нас был бы благоприятным вариантом.