Пн, 19.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

СУРОВАЯ ПРАВДА ⟩ Ситуация в Украине может ухудшиться. Ведущие мировые аналитики серьезно обеспокоены

Райво Варе
, предприниматель и эксперт по экономике
Copy
Райво Варе.
Райво Варе. Фото: Madis Veltman
  • Отдельной проблемой стала способность российской экономики приспосабливаться
  • На взгляд Путина, положение дел относительно хорошее
  • Со стороны Запада также ощущается растущее давление с целью положить конец войне

К сожалению, нет никаких оснований для чрезмерного оптимизма в отношении окончания войны или последствий ее окончания. В любом случае возврата к старому образу жизни быть не может. Нам всем придется адаптироваться к новой ситуации. Особенно в приграничных странах, таких как Эстония, пишет обозреватель Райво Варе.

К сожалению, мы теперь живем в такое время, когда большая война в Европе, еще недавно казавшаяся невозможной, идет уже два года в полную силу, спустя восемьдесят лет после последней большой мировой войны. И это стало чем-то обыкновенным в общественном сознании не только в воюющих странах, но и повсюду, как в Европе, так и в мире в целом.

Война, в которой уже давно погибли и получили ранения более полумиллиона человек и были уничтожены материальные ценности на сумму более триллиона евро, так сказать, нормализовалась. Однако такое развитие событий – это прямо дорога в ад.

К сожалению, нет никаких оснований для чрезмерного оптимизма относительно его окончания и последствий его прекращения. В любом случае, к сожалению, возврата к старому образу жизни быть не может. Нам всем так или иначе приходится адаптироваться к новой ситуации. Особенно в приграничных странах, таких как Эстония.

Многие ведущие аналитики по всему миру в любом случае обеспокоены

Тупик в войне

Наиболее распространенным мнением является то, что война в Украине оказалась в патовом положении. Когда генерал Залужный, бывший главнокомандующий украинской армии, заявил об этом в западных СМИ в начале осени, он на него обрушилась критика как со стороны президента Зеленского, так и со стороны многих других, не только в Украине. Сейчас это широко признано по эту сторону линии фронта.

В начале декабря тот же Зеленский признал, что сейчас наступил новый этап войны и украинцы перейдут к стратегической обороне. Только что назначенный главнокомандующий армией генерал Сырской это еще раз подтвердил и в то же время подчеркнул, что военной целью Украины по-прежнему остается освобождение всей ее территории.

Многие ведущие аналитики по всему миру в любом случае обеспокоены. Как и адмирал Ставридис, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе и высший военачальник НАТО, а также известный аналитик, сотрудник аналитических центров, а также автор бестселлеров на тему безопасности, который недавно публично предупредил, что без дополнительной помощи США военная перезагрузка Украины (reset) будет обречена (doomed).

На фоне этого Украина также начала делать все более тревожные заявления на самом высоком уровне по поводу задержки поставок помощи из США и ЕС, что в последние месяцы было «любимой темой» в политической прессе и причины чего связаны, прежде всего, с внутриполитической борьбой в ведущих странах Запада, из-за чего оказываются под угрозой шансы Украины даже на сохранение существующего положения.

Более того, президент Зеленский даже прямо заявил, что это может привести к проигрышу Украины в войне и дальнейшей агрессии России против остальной Европы. При этом здесь, на берегу Балтийского море, мы находимся на вершине списка.

Ситуация может стать еще хуже, как следует из только что распространившегося тревожного заявления украинцев

В любом случае, Киев все больше обеспокоен своим военными возможностями, а также экономической жизнеспособностью, и это оправдано. Из-за этого украинцы вынуждены очень экономно расходовать боеприпасы на фронте, что, несмотря на очень хорошую и точную работу украинских артиллеристов и пилотов дронов, а также тяжелые потери россиян в ходе наступления, все же позволило русским перехватить стратегическую инициативу по крайней мере на Донбассе. А также продолжить наносить массированные авиаудары в глубине украинской территории.

Ситуация может стать еще хуже, как следует из только что распространившегося тревожного заявления украинцев о том, что если нынешняя ситуация будет сохраняться, то имеющиеся в их распоряжении ракеты противовоздушной обороны закончатся в ближайшие полтора месяца, и тогда небо Украины также окажется полностью покоренными садистским авиаударами России. Кроме того, установление нового мобилизационного порядка Украины и проведение мобилизации, необходимой для того, чтобы пережить войну и обеспечить победу, также проходили явно напряженно.

Майор Иван Татауров перед католическим храмом на западе Украины. Он вручает семьям крест героя всегда в церкви.
Майор Иван Татауров перед католическим храмом на западе Украины. Он вручает семьям крест героя всегда в церкви. Фото: Яанус Пийрсалу

Недавняя, уже девятнадцатая встреча в формате «Рамштайн» и последующая за ней встреча министров обороны стран НАТО действительно принесли ряд новостей о планах сотрудничества поддерживающих Украину стран в связанных с войной областях, а также обещание от властей Украины о появлении в ближайшее время хороших новостей, но и информацию о некоторых изменениях в механизмах сотрудничества, которые до сих пор хорошо работали.

Для этого есть причины, если учесть, что за три месяца с ноября прошлого года общая сумма предоставленной помощи упала с 27 миллиардов евро за аналогичный период прошлого года до всего лишь 9,8 миллиардов. Причина, прежде всего, в отмене 21-миллиардного вклада США. Формируется решение, согласно которому НАТО впервые возьмет на себя координацию военной помощи Украине и каким-то образом интегрирует формат Рамштайна, в котором эта помощь осуществлялась до сих пор.

Эта инициатива, очевидно, является ответом на возможный приход Дональда Трампа в Белый дом. В то же время есть основания думать, что достаточно амбивалентное позиционирование себя по отношению к НАТО со стороны некоторых стран, входящих в формат «Рамштайн», может привести к некоему сокращению числа участников программ поддержки, или объемов выделяемой ими помощи.

Отдельной проблемой для союзников стала просто удивительная первоначальная способность российской экономики к приспособлению к работе в военных условиях. Речь идет, прежде всего, о развитии военной промышленности и обходе технологических санкций, введенных против России именно для того, чтобы этому развитию препятствовать. Не говоря уже о непрерывном поступлении направляемых на финансирование войны больших доходов от продажи сырья, получение которых не оказалось успешно предотвращенным по причине заинтересованности остального мира, а на самом деле, отчасти и со стороны самих вводивших санкции западных стран.

Но чему же удивляться, если даже среди вновь производимых россиянами боеприпасов до сих пор встречаются на поле боя достаточно свежие и дефицитные западные электронные компоненты, имеющие решающее значение для функционирования военной техники. Неужели еще раз оказалось правдивым печально известное изречение Ленина, что буржуи продадут даже веревку, на которой их же самих повесят...

Виден ли конец войны?

Похоже, что еще нет. По крайней мере, не раньше конца года. Причина – желание Кремля дождаться избрания Трампа, ведь это немедленно привело бы к прекращению помощи Киеву и реализации ранее описанных прогнозов. В любом случае у Москвы еще достаточно ресурсов для этого. Более того, с точки зрения Путина положение дел относительно хорошее, и если он и заинтересован в перемирии, то только для оформления своей победы, а это как минимум прекращение движения Украины на Запад, а также максимальное признание-фиксация аннексии оккупированных украинских территорий.

Отдельным центром влияния в этом вопросе выступает Китай. При том, что его первоначальный мирный план из двенадцати пунктов особенно «не взлетел», теперь он выступил с новой инициативой. В Совете безопасности ООН Китай предложил вернуться к прежним Минским соглашениям, которые хоть и не удовлетворяют всем желаниям Путина по аннексии, но предоставили бы возможность для элегантного и комфортного выхода западным союзникам, особенно партнерам по «нормандской четверке», то есть Германии и Франции, как ведущим странам в ЕС. Это, конечно, если удастся убедить или заставить Киев изменить свою пока непримиримую позицию по этому вопросу.

Со стороны Запада также ощущается растущее давление с целью положить конец войне. Это обусловлено как внутриполитическими соображениями, которые все активнее продвигают многочисленные пророссийские силы и влиятельные лица, особенно в важных столицах крупных стран, так и чисто техническими соображениями.

Фоном для этого является недавний рапорт Кильского университета, согласно которому объем помощи, предоставляемой Украине странами ЕС, должен быть немедленно удвоен в случае, если США «отвалится», или бесстрастное заявление главы Rheinmetall о том, что Европе нужно минимум десять лет, чтобы без США стать готовой к возможной войне (с Россией) в плане производства военной техники и боеприпасов. Но пока разговоров и планов по-прежнему больше, чем реальных мощностей в Европе. Тем более, что, если верить генеральному секретарю НАТО Столтенбергу, конфронтация с Россией может продлиться десятилетия.

Однако двусторонние соглашения о безопасности с различными странами, согласованные «Большой семеркой» для поддержки Украины, способны принести Киеву некоторую помощь и облегчение. Но сравнение этого с тем, что необходимо, пока не выглядит слишком убедительно. Давайте возьмем недавнее соглашение между Германией и Украиной, представленное как история большого успеха, в котором сумма составляет семь миллиардов на предстоящий год. Это, безусловно, на пользу, но напомним, что только за последние три месяца Украине потребовалось более 17 миллиардов. Аналогичные соглашения подписаны с Великобританией и Францией и ведутся переговоры с рядом других стран. Однако даже вместе взятые эти суммы несопоставимы с текущими реальными потребностями.

Мы готовы к трудным временам

Как бы то ни было, учитывая возможные последствия решения президента Трампа немедленно прекратить помощь, чтобы оказать давление на Украину с целью ускорить окончание войны, одно все же можно констатировать. А именно, его, по сути, изоляционистское политическое мировоззрение, предпочитающее международному сотрудничеству двусторонние отношения с позиции силы, в любом случае приведет к прекращению помощи и, помимо уступок Путину за счет Украины, еще и к быстрому ослаблению НАТО. Как будто к этому способствовал бы и запуск его так называемой идеи «двухслойного» НАТО, которая сейчас просочилась в информационное поле. Мы в любом случае должны быть к этому готовы.

Можно подумать, что об этом много говорили на только что состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности. А также на встречах президента Зеленского с лидерами европейских стран, особенно с лидерами Франции и Германии. Но нам уже ясно, что независимо от конкретного хода вещей, мы должны приготовиться к трудным временам.

Недаром первый, базовый из четырех сценариев, представленных в докладе коллектива авторов Академии МВД «О влиянии возможных тенденций развития России на безопасность Эстонии», не предусматривал существенного изменения курса России, четвертый рассматривал превращение России в автократическую мощную державу, а второй рассматривал ее распад в ходе смуты, к которой привел бы названный четвертый сценарий.

Все они представляли угрозу для нас как приграничного государства. И только один сценарий, расцениваемый авторами как самый маловероятный, при котором политическая элита сменится, и Россия пойдет по пути демократизации, для нас был бы благоприятным вариантом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх