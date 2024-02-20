По мировым меркам, Эстония страна крохотная. Но это не помешало многим спортсменам из Эстонии завоевать мировую известность. Отть Тянак, Анетт Контавейт, Энели Ефимова, Александр Селевко – список можно продолжать еще долго. И в этом ряду есть еще одно имя – Андрес Петров, чемпион Европы по снукеру, первый эстонский профессиональный игрок в снукер, первый эстонец, сделавший на турнире сотенную серию, спортсмен, обыгравший звезду снукера, четвертый номер мирового рейтинга Марка Аллена…
Уроки от чемпиона ⟩ В снукере можно победить даже более сильного соперника, сделав одну, но очень важную вещь
- Чаще всего у нас в Эстонии можно увидеть столы для игры в пул. Столы для пирамиды (русского бильярда) тоже имеются. Снукер стоит особняком и его еще поискать нужно. Почему вы увлеклись именно снукером?
- Впервые увидел снукер в 2006 году по телевизору – мама показала. Мне, девятилетнему пацану, понравилось: красиво, интересно, сложные правила. У меня математический склад ума, поэтому все эти подсчеты заинтересовали. Но в Эстонии в то время почти негде было заниматься, мама искала разные варианты, но многие не подходили – в то время в залах еще можно было курить, сами понимаете, не лучшая среда для ребенка.
Начал я с пирамиды и два года играл, даже успешно: в 12 лет выиграл чемпионат Эстонии. Но меня тянуло именно в снукер и в 2009 году я вернулся и уже почти 15 лет занимаюсь этим видом спорта. Тренировался ежедневно по 4-5 часов.
- И вам – подростку - ни разу не хотелось бросить?
- Я сам сейчас тренер и понимаю ваш вопрос. Нет, бросить не хотелось, хотя иногда накапливалась усталость. Но передо мной стояли цели – я всегда ставил перед собой достаточно серьезные задачи. Боялся, что не смогу их преодолеть, но мысли бросить не было.
Сначала меня в зал водила мама, я играл по 4-5 часов каждый день. Сразу после уроков ехал. Потом, уже в гимназии, из-за тренировок начал прогуливать уроки – приоритеты я расставил именно таким образом. Что интересно, родители с пониманием относились к моему увлечению. Учителя, конечно, довольны не были, но я всегда находил баланс и все, что нужно было сдать, все было сдано. Когда получил права, стало полегче.
- Мы говорим про тренировки, но не говорим о тренерах. Кто вас обучал?
- Никто. Я с самого начала – то есть с 2009 по 2013 годы учился самостоятельно. Да, у меня была какая-то база от пирамиды, но снукер и русский бильярд все же очень разные и по технике, и по мышлению. Первые успехи в снукере появились довольно быстро, в 2012 году начал ездить на чемпионаты Европы, соревноваться, смотреть уровень других игроков и тогда понял, что мне все же нужен тренер более высокого уровня.
Я брал уроки у тренера с мировым именем Алана Тригга и, конечно, сразу увидел, как с его помощью повысился уровень моей игры. В 2014 году на чемпионате Европы U21 я стал первым эстонцем, сделавшим на турнире сотенную серию, а затем и вторую серию. Это показало уровень. («сеntury break» или сотенная серия в снукере – это серия в 100 и более очков сделанная игроком за один подход к столу. Сенчури-брейк является одним из основных показателей профессиональности игрока в снукер – ред.) В 2015 году был мой первый полуфинал чемпионата Европы. Так что прогресс был очень заметным. Но в основном тренируюсь сам, по 6-7 часов каждый день.
- В какой момент вы поняли, что стали профессионалом?
- Моей целью было войти в сотню сильнейших игроков, это казалось очень сложным. А реально ощутил, что чего-то достиг, в 2015 году, мне было 18 лет. Я вышел в полуфинал чемпионата Европы, обыграв в четвертьфинале бывшего чемпиона Европы со счетом 5:0. По игре понял – было чувство уверенности в себе, в тот момент понял, что могу играть. И с тех пор это ощущение не пропадало.
- Обычно такая уверенность является симптомом звездной болезни. И в такие момент спортсмен очень легко может допустить ошибку.
- Да, были моменты эйфории, но снукер такая игра, где крайне важно умение владеть собой. Чрезмерная уверенность может сильно навредить, ведь в снукере многое решает психология. Нужно суметь психологически подавить соперника.
Для сравнения приведу теннис. Есть теннисисты, которые берут соперника измором, а есть те, кто атакует. Я по стилю игры отношусь ко второму типу, моя задача вывести соперника из душевного равновесия, сделать так, чтобы ему захотелось выйти из зала, а не продолжать игру.
Сильнее тот, кто психологически устойчивее, ведь игроки - своеобразные эмоциональные батареи. Если один отдает свои эмоциональный ресурс, то второй этот ресурс вбирает и играет еще лучше. Чем выше твой лимит, тем ниже лимит соперника. Физически мы никак друг на друга не воздействуем, скорее это борьба подсознаний, сравнить невозможно ни с чем. Но чем сильнее игрок психологически, тем больше у него шансов на победу. Поэтому бывает и так, что технически более слабый игрок обыгрывает более сильного именно за счет психологической уверенности и подавления соперника.
- Вы в себе носите колоссальный эмоциональный заряд. Близкие от этого не страдают?
- Я стараюсь разделять спорт и личное. Разумеется, копится много эмоций, это отражается и на повседневной жизни, но я все же стараюсь себя контролировать. Сложностей с этим нет, я обычный человек.
- Как вы справляетесь с такой серьезной психологической нагрузкой?
- Читаю специальную литературу, например книги Стива Питерса – это британский психолог, который работает именно со снукеристами. Стараюсь разобраться сам с собой, при этом время от времени не стесняюсь обращаться и к психологу – это тоже мой рабочий инструмент.
- Что еще в вашем арсенале?
- Тренировки, физподготовка. Мое тело – мой инструмент.
- Всегда казалось, что игроку в бильярд максимум что нужно, рабочая рука.
- Это только на первый взгляд. Общая физическая подготовка очень важна. Во-первых, матчи длятся по три-четыре часа. Во-вторых, снукер имеет свою специфику, тут важны точность и логика, то есть должна быть концентрация высочайшего уровня. Устает тело – теряется концентрация.
А концентрация должна быть запредельной, причем ее необходимо удерживать все время матча. В отличие от того же тенниса, где игроки обмениваются ударами и постоянно перехватывают инициативу, в снукере перехватить инициативу практически невозможно, поэтому нужно быть крайне собранным, чтобы не упустить игру. Но даже если ты сидишь в кресле, пока играет соперник, ты не должен ни на секунду расслабляться, это колоссальнейшая нагрузка, мозг устает очень сильно, и я не могу ни одного вида спорта припомнить, где необходимо настолько серьезно владеть этим навыком. Поэтому тренажерный зал обязателен плюс я недавно открыл для себя йогу и очень жалею, что не сделал этого раньше.
- Снукер считается недешевым видом спорта. Давайте посчитаем, во что вам обходится это увлечение?
- Мой годовой спортивный бюджет составляет около 50 000 евро, это тренировки, физическая подготовка, поездки, инвентарь, проживание. С этого года я получаю субсидию от ЭОК – вошел в состав олимпийской команды Team Estonia. Мне на год выделили 10 000 евро, предназначенные на спортивную деятельность. При моих расходах это приятный бонус. Не могу не упомянуть и еще одного своего спонсора – это Парвел Пруунсильд, большой любитель и ценитель снукера. Во многом именно благодаря ему я могу заниматься – самостоятельно выступать на профессиональном уровне практически нереально.
- Сколько стоит ваш кий?
- Тот, которым я играю сейчас, порядка 700-800 евро. Недавно я заказал кий John Parris, это лучшая фирма. Цена этого кия 3500 евро и ждать заказа нужно года два – там особая технология обработки дерева. От того, из какого материала изготовлен кий, зависит очень многое. Кий может помочь в игре. А может и наоборот.
- Не боитесь, что кий за 3500 евро вам не подойдет?
- Все может быть. Когда я получил свой нынешний кий, тоже поначалу думал, что не смогу им играть, все было не так. А сейчас без него как без рук. Это вопрос привычки, на адаптацию всегда требуется время. В итоге с нынешним кием я через год выиграл чемпионат Европы, а через год – еще один. Возможно, новый кий приведет меня к новым вершинам.
- Знаю, что вы недавно стали папой. Как совмещается спорт с семейной жизнью?
- Дочурке уже полтора года и, пожалуй, сейчас наступил очень интересный возраст, когда она начала очень быстро расти и развиваться, это даже немножко пугает. Конечно, большая часть нагрузки из-за моих разъездов лежит на жене, но я стараюсь максимально участвовать в жизни семьи. Мы сейчас в отпуске, и я вовлечен максимально. Чем больше времени с ребенком проводишь, тем интереснее.
- Не было мысли брать семью с собой в поездки?
- Жена хотела бы, но это, к сожалению, очень трудно реализовать, много сложностей с логистикой. Я очень часто летаю, но много соревнований проводится в Центральной Англии, куда самолеты не летают. Бирмингем, Манчестер… То есть после самолета нужно добираться до места на такси или автобусом. Плюс еще и перестройки по времени. Мне самому не всегда просто, что говорить о семье. Плюс психологический аспект - на соревнованиях сложно уделять достаточно времени семье. Хотя я по семье очень скучаю, это немного мешает, конечно.
- Узнают ли вас в Эстонии?
- Мир бильярда довольно закрыт. Меня узнавали, наверное, раза три, один раз в аэропорту Англии. Было приятно. В Эстонии обо мне знают больше, например, когда с друзьями прихожу на бильярдные турниры, могут узнать. Но все же это происходит нечасто и это близкие к бильярду люди.
Было очень приятно узнать, что за трансляцией моего матча по «Евроспорту» следили и в Эстонии. Подходили потом и говорили, как приятно, что спортсмен из Эстонии обыграл самого марка Аллена. Это очень приятно. Ну и, если уж честно, то сколько скольких спортсменов из Эстонии показывали по этому каналу? Навскидку, наверное, только Анетт Контавейт. Так что, те, кто говорил мне, что шансов нет, что цели нереальные, оказались неправы. Шансы есть! Нельзя сдаваться, нужно идти вперед и добиваться своего.
Развивается ли бильярд в Эстонии?
Можно сказать, что постепенно начинает развиваться. Несколько лет назад создали Союз бильярда Эстонии, объединивший все виды этого спорта. У нас начали проводить соревнования – на выходных в Таллинне прошел международный турнир, в следующем году в Таллинне пройдет чемпионат Европы по пулу. Приятно, что освещение турниров проводится в прайм-тайм. Так что развивается потихоньку.
Но нужно открывать больше школ. У нас есть Kalevi piljardikool, правда, они занимаются пулом. Это понятно – самый доступный и популярный вид бильярда. Снукер тоже подтягивается - я сам работаю тренером и мои ученики добиваются результатов. Например, Денис Соколов выиграл Лигу чемпионов.
Очень надеюсь, что благодаря и моим успехам в том числе на снукер обратят больше внимания. У нас сейчас имеются прекрасные игроки: Денис Грабе, Марк Мяги, Михкель Рехепапп, так что имеются очень хорошие предпосылки для развития бильярда в Эстонии.