Уроки от чемпиона ⟩ В снукере можно победить даже более сильного соперника, сделав одну, но очень важную вещь

Было очень приятно узнать, что за трансляцией моего матча по «Евроспорту» следили и в Эстонии. Подходили потом и говорили, как приятно, что спортсмен из Эстонии обыграл самого марка Аллена. Это очень приятно. Ну и, если уж честно, то сколько скольких спортсменов из Эстонии показывали по этому каналу? Навскидку, наверное, только Анетт Контавейт. Так что, те, кто говорил мне, что шансов нет, что цели нереальные, оказались неправы. Шансы есть! Нельзя сдаваться, нужно идти вперед и добиваться своего.

Развивается ли бильярд в Эстонии?

Можно сказать, что постепенно начинает развиваться. Несколько лет назад создали Союз бильярда Эстонии, объединивший все виды этого спорта. У нас начали проводить соревнования – на выходных в Таллинне прошел международный турнир, в следующем году в Таллинне пройдет чемпионат Европы по пулу. Приятно, что освещение турниров проводится в прайм-тайм. Так что развивается потихоньку.

Но нужно открывать больше школ. У нас есть Kalevi piljardikool, правда, они занимаются пулом. Это понятно – самый доступный и популярный вид бильярда. Снукер тоже подтягивается - я сам работаю тренером и мои ученики добиваются результатов. Например, Денис Соколов выиграл Лигу чемпионов.

Очень надеюсь, что благодаря и моим успехам в том числе на снукер обратят больше внимания. У нас сейчас имеются прекрасные игроки: Денис Грабе, Марк Мяги, Михкель Рехепапп, так что имеются очень хорошие предпосылки для развития бильярда в Эстонии.