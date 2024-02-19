АНАЛИЗ ЭРККИ КООРТА ⟩ Для восстановления своего флота Россия должна обратиться к Варшаве, или Успешная охота Украины на «жаб»

Россия очень зависит от использования этих кораблей в своих военных действиях, как в войнах на далеких расстояниях, так и в текущих попытках захватить Украину. В августе 2008 года с помощью этих кораблей было совершено вторжение в порт Поти в Грузии, подвергнув его защитников сильному давлению не только с севера, но и с юга. Класс Ropucha также сыграл ключевую роль в интервенции в гражданскую войну в Сирии осенью 2015 года, когда с их помощью удалось перебросить войска с впечатляющей скоростью. Ожидается, что корабли также сыграют ключевую роль во вторжении в Одессу в начале 2022 года. Корабли также должны были сыграть решающую роль во вторжении в Одессу в начале 2022 года.