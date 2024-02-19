Согласно оценкам, Россия потеряла 20 процентов своего Черноморского флота, и восстановить его будет непросто. О том, в каком состоянии оказалась Россия на сегодняшний день, пишет эксперт по безопасности издания Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
АНАЛИЗ ЭРККИ КООРТА ⟩ Для восстановления своего флота Россия должна обратиться к Варшаве, или Успешная охота Украины на «жаб»
14 февраля 2024 года украинские войска у берегов Крыма, недалеко от города Алупка, с помощью морских дронов потопили очередной российский военный корабль. Это был большой десантный корабль класса Ropucha «Цезарь Куников» (длина - 122 метра, ширина - 15 метров - прим. Э.К.). Стоит напомнить, что, согласно международному праву, атака произошла в территориальных водах Укрианы. Очень странным совпадением является то, что десантный корабль затонул в ту же дату (14.02.1943 - прим. Э.К.), когда погиб солдат, в честь которого он был назван.
С «Цезарем Куниковым» связан также международный инцидент 2015 года. А именно: 6 декабря на пути в Сирию, проходя через пролив Босфор, на борту корабля находился военнослужащий, державший на плече ракетную установку класса «земля-воздух». Турция выразила протест, но Министерство иностранных дел России, как обычно, заявило, что никаких конвенций нарушено не было. Это был напряженный период, ведь всего 12 днями ранее Турция сбила российский самолет, который нарушил ее воздушное пространство, прилетев из Сирии.
В феврале 2022 года в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину под прикрытием учений в Черное море были отправлены десантные корабли класса Ropucha - три из Балтийского флота и три - из Северного.
Дело в том, что для России это очередная большая потеря. Потеря большого военного корабля значительна, но ясно, что такие корабли слишком дороги, чтобы перемещаться с пустым трюмом. Вероятно, были уничтожены сотни тонн дорогостоящего военного оборудования. Согласно техническим данным, корабль может взять на борт до десяти боевых танков и около 350 солдат.
Если заменить танки на бронетранспортеры, то их может поместиться от 12 до 15, а если уменьшить количество солдат, то до 25 бронетранспортеров. В общей сложности он может перевозить примерно 450-тонный груз с одного места в другое. Помимо потери груза, корабль также был оснащен вооружением, а на его борту служило 87 членов экипажа.
There have been at least 27 successful attacks on Russian ships since the start of the full-scale invasion — The Insider.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 14, 2024
A total of 25 Russian navy and MES ships have been hit since then (two ships were hit twice). Three ships were completely destroyed, among them are the… https://t.co/E9ggIarXwj pic.twitter.com/9YTk9wlKIo
Первый корабль проекта 755 был построен в 1974 году на верфи в Гданьске, и с тех пор до июля 1991 года строилось по два-три корабля в год. Всего было построено 28 таких кораблей, большинство из которых были приняты на вооружение ВМФ СССР и распределены по флотам. В НАТО эти корабли называют кораблями класса Ropucha, что, очевидно, связано с местом постройки кораблей и их назначением. В частности, «ropucha» в переводе с польского означает «жаба», а корабль «заползает» на сушу.
Возможности России по производству кораблей и крупной военной техники очень ограничены, и Москва, которая раньше полагалась на польское судостроение, без Варшавы испытывает серьезные трудности.
Россия очень зависит от использования этих кораблей в своих военных действиях, как в войнах на далеких расстояниях, так и в текущих попытках захватить Украину. В августе 2008 года с помощью этих кораблей было совершено вторжение в порт Поти в Грузии, подвергнув его защитников сильному давлению не только с севера, но и с юга. Класс Ropucha также сыграл ключевую роль в интервенции в гражданскую войну в Сирии осенью 2015 года, когда с их помощью удалось перебросить войска с впечатляющей скоростью. Ожидается, что корабли также сыграют ключевую роль во вторжении в Одессу в начале 2022 года. Корабли также должны были сыграть решающую роль во вторжении в Одессу в начале 2022 года.
Корабли, захваченные у Украины
Когда строительство кораблей класса Ropucha было завершено, их распределили между четырьмя флотами. Когда эти корабли были построены, Северный и Тихоокеанский флоты получили новые корабли первыми, а Черноморский флот был достроен последним. Это, конечно, зависело от графика замены более ранней модели десантного корабля, проекта 770 или Polnocny (построенного в Гданьске, разумеется. В переводе с польского - «север» - прим. Э.К.). Однако в Черном море, в основном окруженном странами, подписавшими Варшавский договор, в них не было такой необходимости. В конце концов, Турция, член НАТО, контролировала выход, что ограничивало свободу действий.
|Название флота
|Было в эксплуатации
|До вторжения в 2022 году
|По состоянию на сегодняшний день
|Балтийский флот
|6
|4
|3
|Тихоокеанский флот
|10
|3
|3
|Северный флот
|7
|4
|4
|Черноморский флот
|5
|4
|2
|В сумме
|28
|15
|12
После распада Советского Союза Черноморский флот стал единственным, которым Москве пришлось частично поделиться. Россия сохранила все остальные флоты, но поскольку военно-морская база в Севастополе находилась на территории принадлежащего Украине Крыма, часть кораблей пришлось отдать. Украинская военно-морская база стала располагаться на озере Донузлав, соединенном с морем, и тихо приходила в упадок, поскольку Киев не вкладывал в нее значительных средств в течение десятилетий. По условиям соглашения, Украине были переданы два десантных корабля класса Ropucha.
Когдав 2014 году Россия оккупировала Крым, укранский флот также подвергся нападению. Чтобы не дать им покинуть базу на озере Донузлав, 6 марта 2014 года на входе в навигационный канал был затоплен старый ракетный крейсер «Очаков». Этим маневром Россия фактически вернула себе почти все корабли, переданные Украине в 1996 году, так как из-за нехватки бюджета лишь несколько судов находились в море. Чтобы предотвратить попадание кораблей в руки россиян, украинцы залити бетоном машинные отделения некоторых судов, включая и эти десантные корабли, которые теперь были непригодны для использования.
Безусловно, то, что две недели назад украинцы затопили на озере Донузлав ракетный катер «Ивановец», принесло им удовлетворение.
Охота на «жаб»
Черноморский флот активно использовал десантно-штурмовые корабли, и они стали очень важны, когда Крымский мост пришел в негодность. Украинское военное командование прекрасно понимает, что России сложно доставить крупные корабли в Черное море, но они имеют огромное значение для снабжения Крыма. Шансы на высадку десанта с этих кораблей сейчас близки к нулю, потому что их осталось слишком мало, а Украина обладает гораздо более мощным противокорабельным потенциалом.
В феврале 2022 года в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину под прикрытием учений в Черное море были отправлены десантные корабли класса Ropucha - три из Балтийского флота и три - из Северного.
В марте 2022 года в порту Бердянска Украина атаковала два крупных судна - «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», которые доставляли оборудование для оккупации Мариуполя. После этого «Цезарь Куников» несколько месяцев находился в нерабочем состоянии, но в конце концов был отремонтирован. Одной из причин медленного ремонта были проблемы с иностранными запчастями.
В августе 2023 года в порту Новороссийска был подбит корабль «Оленегорский Горняк». Его успешно атаковали морские беспилотники, но восстановление корабля сочли возможным. Спустя месяц украинские ракеты поразили десантный корабль Балтийского флота «Минск», стоявший в сухом доке в Севастополе. Согласно оценке экспертов, восстановить корабль не представлялось возможным.
Потеря большого военного корабля значительна, но ясно, что такие корабли слишком дороги, чтобы перемещаться с пустым трюмом. Вероятно, были уничтожены сотни тонн дорогостоящего военного оборудования.
В конце декабря ракетным ударом в порту Феодосии был окончательно уничтожен «Новочеркасск», ранее поврежденный в порту Бердянска. Предположительно, корабль был уничтожен вместе с ценным грузом. 14 февраля украинцы координированной атакой морских дронов потопили «Цезаря Куникова», который ушел на дно вместе с экипажем и находившимся на борту военным оборудованием.
+1 russian ship was upgraded to a submarine.— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 14, 2024
The Armed Forces of Ukraine, together with the units of the @DI_Ukraine, destroyed the Caesar Kunikov large landing ship.
At the time of the attack, the ship was in the territorial waters of Ukraine, near Alupka.
Black Sea fish… pic.twitter.com/BTyVRibUUl
Россия не смогла существенно модернизировать эти десантные корабли или построить новые. Корабли класса Ropucha должны были быть заменены десантными кораблями класса «Иван Грен», но в Калининграде удалось построить всего два таких корабля. Третий должен быть готов к 2024 году, а четвертый - к 2025, но война в Украине затруднила и их строительство, ведь оно требует западных технологий. Способность России производить корабли и крупную военную технику очень ограничена, и Москва, которая раньше опиралась на польское судостроение, без Варшавы оказалась в беде.