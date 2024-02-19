Авторы необычной выставки - художники Estookin и Ребека Парбус. По задумке авторов она поднимает вопрос: за что мы можем быть благодарны в сегодняшнем нестабильном мире?

По всей видимости, выставка связана с приближающейся второй годовщиной начала войны России против Украины, в ходе которой российская армия уничтожила десятки украинских городов и деревень.

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, размещать такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики неуместно.

«Город Таллинн и лично я никогда не были против искусства, и в том числе искусства в городском пространстве, но всегда нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства. Во-первых, учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект», - считает центристка.

По ее мнению, такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди.

Старейшина считает, что такая выставка должна проходить в закрытых помещениях, например, в галереях, где можно было бы разместить дополнительную пояснительную информацию, и посетители заранее знали бы, что это за выставка. «Искусство, как известно, способствует улучшению психического здоровья, но в этот раз выставка не служит этой цели», - считает Юрченко.

Выставка «Момент» будет открыта до 3 марта.