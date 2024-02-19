ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ ⟩ Неужели зима уходит?

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковПОГОДА НА НЕДЕЛЮ ⟩ Неужели зима уходит? Марко Каасик, rus.postimees.ee19 февраля 2024, 15:24CopyБедный снеговик явно заждался весны. Фото: Arvo MeeksЗима теряет свою силу. Мощная область низкого давления перемещается из Северной Атлантики на восток.По прогнозам синоптиков, послезавтра на нас обрушится волна низкого давления.По мере ее продвижения на север над южной частью Балтийского моря в Эстонии возможны осадки в виде небольшого снега.КомментарииCopyКлючевые слова погодаЭстониязимапрогнозпрогноз погодыциклонсиноптикиметеорологи Pекомендуем