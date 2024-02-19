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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ ⟩ Неужели зима уходит?

rus.postimees.ee
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Бедный снеговик явно заждался весны.
Бедный снеговик явно заждался весны. Фото: Arvo Meeks

Зима теряет свою силу. Мощная область низкого давления перемещается из Северной Атлантики на восток.

По прогнозам синоптиков, послезавтра на нас обрушится волна низкого давления.

По мере ее продвижения на север над южной частью Балтийского моря в Эстонии возможны осадки в виде небольшого снега.

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