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Фото ⟩ «Не игрушка!»: жительница Эстонии пыталась провезти в Россию 200 человеческих эмбрионов (1)

rus.postimees.ee
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Фото: Северо-Западное Таможенное Управление

Жительница Эстонии пыталась провезти через границу две сотни моделей человеческих эмбрионов, сообщает портал 47news со ссылкой на Кингисеппскую таможню.

Жительница Эстонии с чемоданом пыталась пешком пересечь границу с Россией. По ее словам, товаров, которые подлежат таможенному декларированию, у нее не было.

Но чемодан оказался с сюрпризом. Бдительные сотрудники таможни вытащили из него два прозрачных пакета - в каждом по сотне пластиковых моделей эмбрионов.

Судя по всему, они были изготовлены в немецком городе Эстринген. На это указывала и надпись на немецком языке - «Не игрушка!».

Как пишет Mash, задержанная пояснила, что она ничего преступного совершать не планировала, просто выполняла просьбу третьих лиц.

Партию признали коммерческой и возбудили административное дело.

Фото: Северо-Западное Таможенное Управление
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