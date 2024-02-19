Государство выделит крупную сумму на поддержку начальных школ в сельской местности

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, государство приходит на помощь местным самоуправлениям, поскольку содержание множества сельских школ обходится очень дорого, но они важны для для образования детей.

«Цель дополнительной поддержки - помочь местным самоуправлениям сохранить работу небольших сельских школ, поскольку дети должны иметь возможность ходить в школу рядом с домом как минимум до шестого класса», - сказал министр.

Местные самоуправления имеют право обращаться за поддержкой, за исключением Кихну, Рухну и Вормси, поскольку они получают другой тип поддержки. Поддержка выделяется сроком на один календарный год отдельно для каждой начальной школы, и предназначена для обеспечения присутствия классных учителей и специалистов в небольших школах.

Субсидия на оплату труда классного руководителя зависит от количества учеников и классов, а субсидия на оплату труда и другие расходы на вспомогательных специалистов предоставляется каждой начальной школе в размере 49 320 евро.

Чтобы получить поддержку, местное самоуправление должен подать в министерство заявку, подтверждающую прогресс в достижении целей, согласованных в плане развития образования.

Предполагаемый объем меры поддержки в госбюджете на 2024 год составляет 2,4 миллиона евро. Каждое местное самоуправление может подать заявку с 19 февраля по 10 марта в информационной системе обработки заявок.