Местные органы власти могут обращаться за дополнительной поддержкой в сельской местности на содержание 1-6 классов, в которых на стационарном обучении учатся 20-89 учащихся.
Государство выделит крупную сумму на поддержку начальных школ в сельской местности
По словам министра образования и науки Кристины Каллас, государство приходит на помощь местным самоуправлениям, поскольку содержание множества сельских школ обходится очень дорого, но они важны для для образования детей.
«Цель дополнительной поддержки - помочь местным самоуправлениям сохранить работу небольших сельских школ, поскольку дети должны иметь возможность ходить в школу рядом с домом как минимум до шестого класса», - сказал министр.
Местные самоуправления имеют право обращаться за поддержкой, за исключением Кихну, Рухну и Вормси, поскольку они получают другой тип поддержки. Поддержка выделяется сроком на один календарный год отдельно для каждой начальной школы, и предназначена для обеспечения присутствия классных учителей и специалистов в небольших школах.
Субсидия на оплату труда классного руководителя зависит от количества учеников и классов, а субсидия на оплату труда и другие расходы на вспомогательных специалистов предоставляется каждой начальной школе в размере 49 320 евро.
Чтобы получить поддержку, местное самоуправление должен подать в министерство заявку, подтверждающую прогресс в достижении целей, согласованных в плане развития образования.
Предполагаемый объем меры поддержки в госбюджете на 2024 год составляет 2,4 миллиона евро. Каждое местное самоуправление может подать заявку с 19 февраля по 10 марта в информационной системе обработки заявок.