На юге Эстонии разрешили отстрелить еще семь волков

Как и в предыдущие годы, объем добычи волка определяется как минимум двумя стадиями: первая часть объема добычи на начало сезона охоты на волка и остальные части в течение сезона охоты по собранным сведениям о фактической численности, распределении и размере волчьих стай, и реализации первой части охотничьего объема.

Из дополнительных текущих наблюдений за численностью, распределением и расположением волков в снежный период стало ясно, что численность вида на территории Валгамаа и Тартумаа все еще высока, поэтому Агентство окружающей среды предложило Департаменту окружающей среды разрешить в этих уездах охоту еще на семь волков на всех охотничьих участках контрольной территории.