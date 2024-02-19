Шестикратный олимпийский чемпион борется с тяжелым заболеванием

У 47-летнего Хоя имеются медали трех Олимпиад, он 11-кратный чемпион мира. В 2013 году он завершил карьеру. Он сообщил, что диагноз оказался для него шоком, поскольку не было никакой симптоматики.

«В прошлом году мне был диагностирован рак, и я пребывал в полном шоке от этой новости, так как у меня не было никаких симптомов. На данный момент я продолжаю проходить лечение, которое включает в себя химиотерапию. Всё проходит хорошо. Хотел бы выразить большую благодарность за оказанную поддержку», — написал спортсмен в социальной сети.

«Я сопереживаю многим другим, кто сейчас также переживает подобное. Я сохраняю оптимизм, позитивно настроен и окружен любовью, за что очень благодарен. Как вы понимаете, последние два месяца были невероятно тяжелыми.

При этом я чувствую себя хорошо – работаю дальше, езжу на велосипеде, живу обычной жизнью. Впереди ожидает увлекательный рабочий год, особенно в свете Олимпиады в Париже. Мне не терпится приступить к делу, повеселиться и поделиться этим со всеми вами.

Ради своей молодой семьи я надеялся сохранить эту информацию в тайне, но, к сожалению, был вынужден ее раскрыть. Хотя я благодарен за всю поддержку, мне бы хотелось продолжить работу над этим в частном порядке», - написал шотландец в Instagram.