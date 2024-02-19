МИДы Балтии: выборы президента РФ на оккупированных территориях противоречат уставу ООН

Главы МИДов стран Балтии подчеркнули, что с момента незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя прошло почти десять лет, а с момента полномасштабного вторжения и агрессии России против Украины - два года.

Министры заявили, что в условиях продолжающейся жестокой войны, унесшей жизни украинцев и причинившей огромные человеческие страдания и разрушения, Россия планирует провести так называемые выборы в даты, совпадающие с десятой годовщиной незаконной аннексии Крыма, что является очередной откровенной провокацией со стороны России.

«Россия объявила, что также планирует провести выборы на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины. Этот шаг трудно расценить иначе, чем очередную попытку легализовать временную оккупацию и аннексию украинских территорий», - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел стран Балтии подчеркивают, что проведение Россией выборов на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.