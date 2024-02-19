Если спросить студента или молодого человека в возрасте от 18 до 22 лет, не являющегося студентом, хочет ли он пива, ответ все чаще будет отрицательным, как выяснилось из исследования, проведенного несколько лет назад в США.
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ГРАФИК ⟩ Поколение трезвых: зумеры перестают пить пиво, создавая проблемы пивоварам
В 2018 году 28 процентов студентов заявили, что вообще не употребляют алкоголь, в 2002 году процент полных трезвенников составлял 20. Среди неучащейся молодежи процент трезвенников в 2018 году составил 30, в 2002 году - 24 процента.