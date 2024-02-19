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ГРАФИК ⟩ Поколение трезвых: зумеры перестают пить пиво, создавая проблемы пивоварам

Тынис Оя
, экономический журналист
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Продажи популярного пива Bud Light резко упали в прошлом году.
Продажи популярного пива Bud Light резко упали в прошлом году. Фото: PATRICK T. FALLON

Если спросить студента или молодого человека в возрасте от 18 до 22 лет, не являющегося студентом, хочет ли он пива, ответ все чаще будет отрицательным, как выяснилось из исследования, проведенного несколько лет назад в США.

В 2018 году 28 процентов студентов заявили, что вообще не употребляют алкоголь, в 2002 году процент полных трезвенников составлял 20. Среди неучащейся молодежи процент трезвенников в 2018 году составил 30, в 2002 году - 24 процента.

Влияние непотребления поколением Z (родившимися с 1995 по 2012 год) уже ощущается на финансовых результатах производителей пива. The Wall Street Journal писал перед Новым годом, что в США объемы продаж пива упали до самого низкого уровня за последний четверть века - за первые девять месяцев прошлого года снижение составило целых пять процентов.

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