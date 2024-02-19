Министерство социальных дел сегодня отправило на согласование законопроект, согласно которому средняя пенсия по старости с 1 апреля этого года увеличится с 700 до 774 евро. Значение индекса государственной пенсии будет установлено на уровне 1,106, таким образом, пенсии и дневная ставка пособия по трудоспособности в среднем увеличатся на 10,6%.
Совсем скоро в Эстонии вырастут пенсии
Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что повышение пенсии в прошлом году было самым значительным за последние 15 лет, и повышение средней пенсии после индексации с 700 до 774 евро также поддержит наших пожилых людей в адаптации к меняющимся условиям.
«При индексации также увеличивается базовая часть пенсии, что улучшит положение получателей малых пенсий, на которых мы хотим в дальнейшем также сосредоточить больше внимания», - сказала она.
Размер государственной пенсии после индексации составит 372,05 евро. Размер базовой части пенсии составит 354,98 евро, а годовой коэффициент - 9,152 евро. Пенсии, пересчитанные согласно индексу 2024 года, будут выплачиваться начиная с апреля. Индексация пенсий обойдется государству в этом году в 212 327 000 евро. Пенсии будут индексированы для 325 000 пенсионеров.
Для поддержания баланса пенсий с изменением зарплат и цен пенсии пересчитываются каждую весну. После подтверждения индекса Департамент социального страхования пересчитает все государственные пенсии с новыми значениями. О размере своей новой пенсии человек сможет узнать на государственном портале eesti.ee начиная с 1 апреля. Дополнительную информацию можно получить по телефону клиентской службы социального страхования 612 1360.
Пенсия по старости состоит из базовой части, части за стаж (размер которой равен произведению числа лет пенсионного стажа и годового коэффициента) и страховой части (размер которой равен произведению суммы страховых частей и годового коэффициента), а также объединенной части, размер которой равен произведению половины суммы страховых частей и половины солидарных частей на годовой коэффициент.
Кроме пенсии также пересчитывается дневная ставка пособия по трудоспособности: с 1 апреля она составит 20,57 евро, а в случае отсутствия трудоспособности размер пособия в среднем составит 617,15 евро в месяц. При частичной трудоспособности пособие по трудоспособности рассчитывается как 57% от дневной ставки, а средний размер пособия по трудоспособности при частичной трудоспособности составляет в среднем 351,77 евро. Индексация пособий по трудоспособности обойдется государству примерно в 36 183 773 евро, и будут проиндексированы пособия по трудоспособности примерно для 91 358 человек с уменьшенной трудоспособностью. Размер пособия по трудоспособности рассчитывается Кассой по безработице за каждый календарный месяц.
Также индекс используется для индексации компенсаций за ущерб в случае трудового несчастного случая и профессиональных заболеваний.
Законопроект был направлен в Министерство финансов, Министерство экономики и коммуникаций для согласования, а также в Кассу по безработице и Департамент социального страхования для комментариев. Крайний срок утверждения законопроекта - 26 февраля 2024 года.