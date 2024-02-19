Совсем скоро в Эстонии вырастут пенсии

Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что повышение пенсии в прошлом году было самым значительным за последние 15 лет, и повышение средней пенсии после индексации с 700 до 774 евро также поддержит наших пожилых людей в адаптации к меняющимся условиям.

«При индексации также увеличивается базовая часть пенсии, что улучшит положение получателей малых пенсий, на которых мы хотим в дальнейшем также сосредоточить больше внимания», - сказала она.

Размер государственной пенсии после индексации составит 372,05 евро. Размер базовой части пенсии составит 354,98 евро, а годовой коэффициент - 9,152 евро. Пенсии, пересчитанные согласно индексу 2024 года, будут выплачиваться начиная с апреля. Индексация пенсий обойдется государству в этом году в 212 327 000 евро. Пенсии будут индексированы для 325 000 пенсионеров.

Для поддержания баланса пенсий с изменением зарплат и цен пенсии пересчитываются каждую весну. После подтверждения индекса Департамент социального страхования пересчитает все государственные пенсии с новыми значениями. О размере своей новой пенсии человек сможет узнать на государственном портале eesti.ee начиная с 1 апреля. Дополнительную информацию можно получить по телефону клиентской службы социального страхования 612 1360.