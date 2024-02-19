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Зеленский удостоил Ханно Певкура ордена

BNS
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Taavi Sepp

Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра обороны Эстонии Ханно Певкура орденом Ярослава Мудрого третьей степени.

Певкур удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление международного сотрудничества, поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за ознакомление мира с украинским государством.

Посольство Украины в Таллинне организует праздничное мероприятие по случаю вручения ордена в пятницу в 15 часов.

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