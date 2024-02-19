Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра обороны Эстонии Ханно Певкура орденом Ярослава Мудрого третьей степени.
Зеленский удостоил Ханно Певкура ордена
Певкур удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление международного сотрудничества, поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за ознакомление мира с украинским государством.
Посольство Украины в Таллинне организует праздничное мероприятие по случаю вручения ордена в пятницу в 15 часов.