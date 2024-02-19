Видео ⟩ Йонатан Всевиов: путинские выборы пройдут в Эстонии лишь на территории посольства России

Если сравнивать с 2014 годом, Запад добился большего прогресса, ведь тогда никакой реакции вообще не было.

Еще до 2014 года было ясно, что курс, которым следует Владимир Путин, находится в прямом противоречии с нашими интересами.

Уже в 2007 году мы видели это в форме кибератак на Эстонию, мы видели это в 2008 году в Грузии. В 2014 году это была война в Крыму и Донбассе. Сейчас идет масштабная агрессия, начавшаяся в 2022 году. Все это разные главы одной книги, однако цель одна.

Мы видим, что Путин не изменил своим целям даже сейчас. Правда, он предполагал, что в 2022 году все пройдет так же гладко, как и в 2014 году: что Запад сначала осудит, а затем быстро угомонится и примет новую реальность, возможно, даже начнет с ним переговоры, но не об Украине, а о всей Европе.

Конечно, этого не произошло, и мы этим удивили Путина. Украинцы также удивили его своим упорным сопротивлением. Все, что у него остается теперь, это вера в то, что время работает на него.

- Сколько еще в Европе тех, кого нужно убеждать, что время истекает, что у Украины закончились боеприпасы и что теперь надо действовать быстро?