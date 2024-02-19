Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил в прямом эфире в студии Postimees, что выборы президента России никоим образом не легитимны, поскольку у российской оппозиции не никаких шансов выдвинуть своего кандидата.
Видео ⟩ Йонатан Всевиов: путинские выборы пройдут в Эстонии лишь на территории посольства России
Он пояснил, что, поскольку Эстония не может вмешиваться в то, что происходит на территории российского посольства, россияне могут организовать голосование там.
В то же время избирательные участки не могут быть созданы в каком-либо ином месте на территории Эстонии, подчеркнул канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.
- На этой неделе исполняется два года с начала полномасштабной войны в Украине. Должны ли мы сегодня признать, что западные страны не смогли помочь Украине?
- В этом нет необходимости, проблемы надо решать в том порядке, в котором они возникают, и сейчас мы, понятно, сосредоточены на помощи Украине, на сдерживании этой агрессии.
У Запада с самого начала была стратегия, хотя большинство стран не хотело выражать ее словами.
Мы же, со своей стороны, выразили эту стратегию словами, определили цель как победу, обозначили то, что мы пытаемся сделать. Правда, делали мы это слишком медленно и потратили на этот процесс значительные ресурсы.
Теперь же просто нужно действовать быстрее, двигаясь в том же направлении. Быстрее оказывать Украине военную помощь, быстрее восстанавливать ее, быстрее и решительнее применять санкции против России, быстрее начинать пользоваться замороженными российскими активами.
Мы должны продолжать делать все то, что было нашей политикой до сих пор. Думаю, что, продвигаясь таким образом, тем, кто принимает решения в Кремле, также станет ясно, что время в этой войне работает точно не в их пользу.
Если сравнивать с 2014 годом, Запад добился большего прогресса, ведь тогда никакой реакции вообще не было.
Еще до 2014 года было ясно, что курс, которым следует Владимир Путин, находится в прямом противоречии с нашими интересами.
Уже в 2007 году мы видели это в форме кибератак на Эстонию, мы видели это в 2008 году в Грузии. В 2014 году это была война в Крыму и Донбассе. Сейчас идет масштабная агрессия, начавшаяся в 2022 году. Все это разные главы одной книги, однако цель одна.
Мы видим, что Путин не изменил своим целям даже сейчас. Правда, он предполагал, что в 2022 году все пройдет так же гладко, как и в 2014 году: что Запад сначала осудит, а затем быстро угомонится и примет новую реальность, возможно, даже начнет с ним переговоры, но не об Украине, а о всей Европе.
Конечно, этого не произошло, и мы этим удивили Путина. Украинцы также удивили его своим упорным сопротивлением. Все, что у него остается теперь, это вера в то, что время работает на него.
- Сколько еще в Европе тех, кого нужно убеждать, что время истекает, что у Украины закончились боеприпасы и что теперь надо действовать быстро?
- Особо убеждать уже никого не нужно. Думаю, что в Европе это поняли. Понятно, каковы цели Путина как в плане Украины, так и насчет нас. То, что нам нужно делать, также понятно.
Несколько месяцев назад возникла некоторая обеспокоенность, когда впервые был поднят вопрос о том, гарантирована ли стабильная американская военная помощь Украине.
Сегодня мы знаем, что большинство в Конгрессе США действительно поддерживает продолжение помощи Украине, но, к сожалению, избирательная кампания там в самом разгаре, и поэтому пакет помощи не дошел до голосования.
Если бы он был вынесен на голосование, думаю, что он был бы одобрен. Поэтому на какое-то время действительно возник вопрос, какой вывод из этого сделает Европа - правильный или неправильный.
Слушая выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, а также беседы, состоявшиеся в кулуарах, стало ясно, что мы пришли к правильному выводу.
Нас, европейцев, более 400 миллионов. Конечно, мы находимся в более сильной позиции, когда Соединенные Штаты нас полностью поддерживают, но мы также должны принимать собственные решения и твердо стоять на ногах.
Сейчас мы видим, как постепенно происходят реальные изменения в плане расходов на оборону европейских стран, а также в реализации промышленного потенциала Европы.
Вопрос сейчас не в том, в правильном ли направлении мы движемся, вопрос сейчас в темпах - достаточно ли быстро мы предоставляем помощь Украине.
- В России вот-вот начнутся «президентские выборы». Мы что, просто будем наблюдать за тем, как граждане России, живущие в Эстонии, будут голосовать здесь за Путина?
- В России, конечно, нет выборов в прямом смысле этого слова, эти выборы ни в коей мере не легитимны. Кандидатам от оппозиции не разрешается баллотироваться, не говоря уже о том, чтобы у них имелись какие-либо равные условия в плане избирательной платформы.
На днях был убит главный российский оппозиционер, так что ни единым словом или поступком мы не придадим легитимности тому процессу, который они называют «выборами».
То, что происходит на территории России, не находится под нашим контролем. В том числе мы не можем каким-либо образом вмешиваться в то, что происходит на территории российского посольства. Однако это не значит, что мы как-то это одобряем.
- То есть россияне смогут выбирать президента только на территории российского посольства, и нигде больше на территории Эстонии?
- Да.
- В безопасности ли сейчас наше посольство в Москве?
- Москва, конечно, непростое место для наших дипломатов, но они уже свыклись с тем, что не каждое дипломатическое поручение приходится выполнять в столице союзного нам государства.
Есть и другие трудные места. Сложнее всего нашим дипломатам сейчас приходится однозначно в Киеве, потому что из-за ракетных обстрелов им тоже приходится прятаться в подвалах - ракеты не знают такого понятия, как дипломатическая неприкосновенность.
В Москве, конечно, утомительно, и не потому, что есть физические риски. Там утомляет общая атмосфера. То, что происходит сегодня в России, знакомо нам из истории, и в то же время это ужасает.
- Много уже сказано о том, что если Россию не остановить, она может напасть на нас следующей. Стоит ли нам этого бояться?
- Бояться не нужно и не имеет смысла. Ситуация крайне серьезная, и я не хочу никоим образом преуменьшать ее значение. Россия ясно обозначила свои цели много лет назад. Она хочет перевернуть всю архитектуру европейской безопасности с ног на голову.
Перед масштабным нападением на Украину нам на бумаге изложили то, чего она хочет - отвод НАТО к границам 1997 года. Однако это будет означать восстановление прежних европейских сфер влияния. Ситуацию, когда большие страны где-то за столом договариваются о судьбе маленьких.
Как европейцы, мы видели и знаем, к чему приводят подобные процессы: они приводят к катастрофе. Так что в этом смысле здесь нет ничего красивого.
Да, ситуация серьезная, но никогда еще мы не были такими сильными и сплоченными, как сейчас. Не стоит бояться и принижать себя. Скорее, надо взять себя в руки, мобилизоваться, не переживать, а действовать.
Полную версию интервью Йонатана Всевиова смотрите на видео.