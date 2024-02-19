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Хозяйка собаки, нашедшей мертвого малыша: пес вдруг в диком порыве побежал со двора хутора

Андрес Эйнманн
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Хелле-Май Лаанемаа и ее мастиф Фриц.
Хелле-Май Лаанемаа и ее мастиф Фриц. Фото: Sander Ilvest

«Он нес тело ребенка нежно и спокойно, и совершенно не протестовал, когда я забрала у него ребенка», - вспоминает жительница Сууре-Ляхтру Хеле-Май Лаанемаа о событиях 5 февраля, когда незадолго до полудня ее годовалый мастиф Фриц принес тело новорожденного ребенка на хутор.

Проработав в центре тревоги четверть века, Лаанемаа имеет большой опыт оказания помощи жертвам несчастных случаев и преступлений, поэтому ей не пришлось долго думать, как поступить, когда она увидела тело младенца.

«В зависимости от события сначала нужно уяснить себе, окажешь ли ты сначала помощь, а потом позвонишь в центр тревоги, или же поступишь наоборот. Но в случае с этим младенцем сразу было понятно, что ему уже нельзя помочь», - сказала Лаанемаа.

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