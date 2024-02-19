Хозяйка собаки, нашедшей мертвого малыша: пес вдруг в диком порыве побежал со двора хутора

Проработав в центре тревоги четверть века, Лаанемаа имеет большой опыт оказания помощи жертвам несчастных случаев и преступлений, поэтому ей не пришлось долго думать, как поступить, когда она увидела тело младенца.

«В зависимости от события сначала нужно уяснить себе, окажешь ли ты сначала помощь, а потом позвонишь в центр тревоги, или же поступишь наоборот. Но в случае с этим младенцем сразу было понятно, что ему уже нельзя помочь», - сказала Лаанемаа.