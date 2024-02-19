Хозяйка собаки, нашедшей мертвого малыша: пес вдруг в диком порыве побежал со двора хутора

«Он нес тело ребенка нежно и спокойно, и совершенно не протестовал, когда я забрала у него ребенка», - вспоминает жительница Сууре-Ляхтру Хеле-Май Лаанемаа о событиях 5 февраля, когда незадолго до полудня ее годовалый мастиф Фриц принес тело новорожденного ребенка на хутор.
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Проработав в центре тревоги четверть века, Лаанемаа имеет большой опыт оказания помощи жертвам несчастных случаев и преступлений, поэтому ей не пришлось долго думать, как поступить, когда она увидела тело младенца.