СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление магазина в Ласнамяэ, нападение дочери на мать, пожар на балконе

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

17 февраля поступило сообщение, что в магазин в Ласнамяэ было совершено проникновение и похищен сейф с наличными. Ущерб от кражи составил 20 500 евро.

19 февраля из магазина в Кесклинне неизвестный похитил два мобильных телефона. Ущерб от кражи составил 1 158 евро.

Мошенничество

16 февраля женщине позвонил русскоговорящий мужчина, который представился сотрудником полиции. Ей было сказано, что на ее имя хотят оформить кредит в Swedbank, и ей предложили скачать программу на телефон, снять наличные и передать их курьеру. Женщина сделала все, как ей сказали. Ей был нанесен ущерб на сумму 20 000 евро.

16 февраля в полицию поступило сообщение, что некая компания предлагала через свой веб-сайт продажу различных товаров, однако заказы не были выполнены и компания не вернула заказчикам заранее уплаченные деньги. Причиненный ущерб составил более 8400 евро. Точные обстоятельства инцидента еще выясняются.

Безопасность на границе

18 февраля полиция проверила автомобиль доставщика еды, за рулем которого находился гражданин Молдовы, родившийся в 1997 году. Мужчина предъявил полицейским поддельные водительские права Российской Федерации, и выяснилось, что он находится в Эстонии нелегально. Ему был выписан штраф в размере 200 евро, он должен покинуть Эстонию, а также ему был запрещен въезд в страны Шенгена на один год.