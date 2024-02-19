Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об ограблении магазина в Ласнамяэ, а также о нападении дочери на свою 84-летнюю мать в Нымме. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на балконе в Мустамяэ и о ДТП в Йыгева.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление магазина в Ласнамяэ, нападение дочери на мать, пожар на балконе
Насилие
16 февраля поступило сообщение, что возле торгового центра Виру в Кесклинне двое неизвестных напали на 42-летнего мужчину.
16 февраля поступило сообщение, что 45-летний мужчина напал на свою 42-летнюю сожительницу в многоквартирном доме на улице Раадику в Ласнамяэ. Во время конфликта также присутствовали дети.
16 февраля поступило сообщение, что трое мужчин напали на 30-летнего в Пальясааре в Пыхья-Таллинне.
17 февраля поступило сообщение, что 38-летний мужчина напал на свою 40-летнюю сожительницу в многоквартирном доме на улице Паэ в Ласнамяэ. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
17 февраля поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Выру в Ласнамяэ мужчина напал на своего 41-летнего соседа.
18 февраля поступило сообщение, что дочь напала на свою 84-летнюю мать в многоквартирном доме в Нымме.
18 февраля стало известно, что на улице Вабрику в Пыхья-Таллинне 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою 19-летнюю сожительницу. Мужчина был арестован полицией.
18 февраля в полицию поступило сообщение, что 25-летний мужчина избил своего отца на проспекте Выйду в Нарве. Полиция задержала нападавшего.
18 февраля в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу женщина пришла в гости к своему бывшему сожителю и напала на него, когда они вместе выпивали. Когда полиция прибыла на место, женщина уже ушла.
16 февраля в полицию поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве 63-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену. Полиция задержала мужчину.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
17 февраля поступило сообщение, что в магазин в Ласнамяэ было совершено проникновение и похищен сейф с наличными. Ущерб от кражи составил 20 500 евро.
19 февраля из магазина в Кесклинне неизвестный похитил два мобильных телефона. Ущерб от кражи составил 1 158 евро.
Мошенничество
16 февраля женщине позвонил русскоговорящий мужчина, который представился сотрудником полиции. Ей было сказано, что на ее имя хотят оформить кредит в Swedbank, и ей предложили скачать программу на телефон, снять наличные и передать их курьеру. Женщина сделала все, как ей сказали. Ей был нанесен ущерб на сумму 20 000 евро.
16 февраля в полицию поступило сообщение, что некая компания предлагала через свой веб-сайт продажу различных товаров, однако заказы не были выполнены и компания не вернула заказчикам заранее уплаченные деньги. Причиненный ущерб составил более 8400 евро. Точные обстоятельства инцидента еще выясняются.
Безопасность на границе
18 февраля полиция проверила автомобиль доставщика еды, за рулем которого находился гражданин Молдовы, родившийся в 1997 году. Мужчина предъявил полицейским поддельные водительские права Российской Федерации, и выяснилось, что он находится в Эстонии нелегально. Ему был выписан штраф в размере 200 евро, он должен покинуть Эстонию, а также ему был запрещен въезд в страны Шенгена на один год.
17 февраля полицейские остановили на дороге мужчину из Узбекистана, родившегося в 1998 году, который проехал на красный свет. В ходе проверки выяснилось, что на мужчину наложен запрет на въезд в Эстонию, а его вид на жительство в Латвии недействителен. Ему был выписан штраф в размере 400 евро, он должен покинуть Эстонию, и ему был запрещен въезд в страны Шенгена на пять лет.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили семь граждан России, одного гражданина Израиля и одного гражданина Молдовы.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 17 граждан Молдовы, двух граждан Украины и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» двое граждан России и один гражданин Узбекистана были уличены в нарушении визовых правил. Граждане были оштрафованы, им было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны.
ДТП
19 февраля в 03:24 спасатели получили вызов на Кыртси-теэ в деревню Лехмя волости Раэ, где произошло столкновение двух автомобилей. В заявителя въехали сзади, в результате чего его автомобиль вылетел в кювет. Спасатели Ассаку занимались удалением угрозы возгорания. После завершения работы спасателей с инцидентом продолжила заниматься полиция.
16 февраля около 19:49 спасатели выехали на перекресток улицы Айя и Таллиннского шоссе в Йыгева, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, где они устранили угрозу возгорания и очистили дорогу от остатков аварии.
16 февраля в 21:57 спасатели выехали в начало Муствеэ-Йыгева-теэ в деревню Кынну волости Йыгева, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, где они помогли одной из пострадавших девушек выбраться из автомобиля. Скорая помощь осмотрела троих человек, находившихся в автомобиле, на месте, и никого госпитализировать не потребовалось.
17 февраля в 19:00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Каликюла волости Пыльтсамаа. Из 41 пассажира автобуса двое получили серьезные травмы и были доставлены в больницу на скорой помощи. Для извлечения одного из пострадавших из автобуса спасателям пришлось вскрывать конструкции автобуса. Также была устранена угроза возгорания и остановлена утечка из топливного бака. Оставшихся в целости пассажиров забрал запасной автобус.
18 февраля в 11:29 спасатели выехали в деревню Кальме волости Эльва, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, где они устранили угрозу возгорания, отсоединив провода от аккумулятора. Скорая помощь доставила пострадавшего водителя в больницу.
Пожары
18 февраля в 03:02 спасатели получили вызов в многоквартирный дом на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ, где горел балкон квартиры на втором этаже. На помощь отреагировали спасатели Нымме и Лиллекюла. Пожар был ликвидирован к 03:25. На балконе горело около двух квадратных метров складированных вещей. Пожар начался из-за курения на балконе. Скорая помощь осмотрела на месте двух человек, находившихся в квартире. В квартире не было правильно установленного дымового датчика.
16 февраля в 21:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Тамме в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит дровяник, рядом с которым находится жилой дом. На вызов отреагировали профессиональные спасатели Кейла и Нымме, а также спасатели-добровольцы Хююру и Сауэ. Прибыв на место, они увидели, что дровяник горит открытым пламенем. Спасатели начали подачу воды и, помимо тушения дровяника, защищали соседнее здание. Дымолазы вошли в дровяник и вынесли оттуда дрова. Пожар был ликвидирован к 23:45, а спасатели-добровольцы Сауэ провели последующее тушение через несколько часов, в ходе которого были ликвидированы последние очаги огня. Никто не пострадал, причину пожара установит следствие.
16 февраля в 21:18 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Вяндра волости Пыхья-Пярнумаа загорелся легковой автомобиль. Машина, у которого по неизвестной причине загорелся двигатель, была потушена к 21:34.
17 февраля в 10:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарве на улице Креенхольми дымит работающая стиральная машина. Спасатели вытащили вилку устройства из розетки, и опасности больше не было.