Планы озадачивают ⟩ Elering хочет отказаться от газопровода в Ида-Вирумаа

В то же время Eesti Gaas готова взять на себя управление газопроводом, если нынешний владелец сочтет его содержание слишком дорогостоящим, пишет ERR.

Компания Elering стала владельцем магистральной газовой сети десять лет назад.

Предполагалось, что консолидация газотранспортных сетей в руках Elering должна была обеспечить лучшую конкуренцию и большую надежность поставок.

Однако сейчас Elering рассматривает возможность отказаться от газопровода, ведущего в Нарву и Вярска.

Как поясняет руководство компании, газ из России больше не поступает, тогда как обслуживание газопровода в долгосрочной перспективе может обойтись в несколько сотен миллионов евро.

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