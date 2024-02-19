По мнению правительства, налог на автомобили должен стимулировать людей использовать более маленькие и экологичные автомобили. Если в то же время сокращаются средства, предназначенные для строительства дорог, то возникает вопрос, как на автомагистралях справиться с маленьким автомобилем, пишет старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко в своей колонке мнений на новостном портале ERR.
Муниципальный политик критикует автоналог: на дорогах Эстонии не справиться с маленьким автомобилем
«Снова приходится признать, что дороги в Эстонии находятся в плохом состоянии и местами по сельской местности можно передвигаться только на более крупном и мощном автомобиле, который по новому закону подпадал бы под более высокий налог и принес бы семье дополнительные расходы примерно в 400 евро. Для многодетной семьи автомобиль не является роскошью, а условием для нормальной жизни», - пишет Юрченко.
«Правительство утверждает, что налог на автомобили должен стимулировать использование более маленьких и экологичных автомобилей», - добавляет она.
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