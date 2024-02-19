Муниципальный политик критикует автоналог: на дорогах Эстонии не справиться с маленьким автомобилем

«Снова приходится признать, что дороги в Эстонии находятся в плохом состоянии и местами по сельской местности можно передвигаться только на более крупном и мощном автомобиле, который по новому закону подпадал бы под более высокий налог и принес бы семье дополнительные расходы примерно в 400 евро. Для многодетной семьи автомобиль не является роскошью, а условием для нормальной жизни», - пишет Юрченко.