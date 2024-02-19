Известный производитель молочных продуктов закрывается. Что же случилось?

Большая проблема при этом в том, что я здесь выполняю работу за трех человек, а зарплату получаю за одного

Большая проблема при этом в том, что я здесь выполняю работу за трех человек, а зарплату получаю за одного. Я не могу нанять, например, отдельного маркетолога, доход не позволяет.

Также существуют проблемы, связанные с рабочей силой, когда сотрудники болеют или становится необходимо найти нового. Ведь я тоже хочу постараться и для того, чтобы сотрудники получали достойную зарплату.

Так что с учетом всего вроде бы и удается более-менее выйти в ноль, но стресс такой большой. Тогда начинаешь задумываться, что мог бы выполнять работу, которая причиняла бы меньше стресса. Потому что если его становится слишком много, то отпадает желание этим заниматься. Ты уже не смотришь на хлебное поле таким взглядом, что ах какая красота, а беспокоишься о том, выйдет ли комбайнер на работу, будет ли работать машина и т. д.

Раньше, по крайней мере, зима была более спокойным временем, но в этом году мы были лишены и этого спокойствия, потому что каждый раз, когда шел снег, мы, затаив дыхание, переживали, будет ли у нас электричество или нет.

– Хутор основали ваши родители, от которых вы унаследовали его почти 15 лет назад. Как так получилось?