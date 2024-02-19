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Тело Навального не выдадут еще как минимум две недели: его направили на экспертизу

rus.postimees.ee
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Мемориал памяти Алексея Навального.
Мемориал памяти Алексея Навального. Фото: Dmitri Lovetsky

Тело умершего на днях в колонии известного российского оппозиционера Алексея Навального направлено на химическую экспертизу, которая продлится по меньшей мере две недели. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, представители Следственного комитета России сообщили адвокатам и матери Навального, что его тело не выдадут родственникам еще, как минимум, 14 дней, поскольку оно направлено на химическую экспертизу.

Соратник политика Иван Жданов ранее сообщал, что сроки предварительной проверки в связи со смертью Навального продлены, передает BBC Russian.

«Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки и так и не отдали ничего», - написал Жданов в понедельник.

«Понятно, чем они сейчас занимаются. Зачищают следы своего преступления», - уверен оппозиционер.

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