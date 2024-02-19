Люди, близкие к семье Навальных, говорили, что у Юлии никогда не было собственных профессиональных амбиций, писал журнал Vanity Fair. Какое-то время она продавала изделия из лозы с фабрики родителей Навального, однако после рождения младшего ребенка, Захара, в 2008 году уже не пыталась вернуться к работе, в том числе открыто связывая это с расследованиями мужа.

«Когда антиĸоррупционная деятельность Алеĸсея стала более известна, оĸазалось совсем очевидно, что я просто не смогу работать. В ĸаĸую бы я организацию ни пришла, будет тяжело и для организации, и для меня», — объясняла она в интервью «Афише».

Алексей и Юлия Навальные Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

«Мне всегда хотелось быть женой политика, а не самим политиком», — говорила она в интервью 2014 года и потом почти дословно повторила это в начале 2021-го изданию Harper's Bazaar, уже после нескольких лет судебных преследований и отравления Навального боевым ядом «Новичок».

Тогда же она говорила, что «свою главную задачу» видит в том, чтобы «несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом — домом».