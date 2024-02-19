В Испании умер угнавший вертолет в Украину пилот из России

В Испании умер российский военный летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал в Украину вертолет МИ-8.

Информацию о его гибели, ранее распространенную СМИ, в понедельник, 19 февраля, подтвердило Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

По словам источника «Украинской правды» в ГУР, Кузьминов был застрелен: «Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным».

Кроме того, источник сообщил изданию, что неподалеку от места смерти была найдена сгоревшая машина, «на которой предположительно уходили ликвидаторы».

Представитель ГУР Андрей Юсов, не приводя деталей, сообщил лишь, что управление «может подтвердить факт смерти».

Испанские власти, по данным газеты ABC, пока не подтверждают информацию украинской стороны.

В 2023 году Кузьминов угнал в Украину военный вертолет

В сентябре 2023 года стало известно, что Максим Кузьминов угнал российский военный вертолет МИ-8 в Украину из Курской области.

По данным украинских СМИ, Кузьминов сам связался с разведкой страны и, попав в зону боевых действий, перелетел на МИ-8 на территорию Украины на малой высоте.

За это он получил гарантии безопасности и обещание денежного вознаграждения.

В свою очередь, российские государственные СМИ сообщали, что на борту, помимо летчика, находились штурман и боевой техник, которые были убиты.

В октябре 2023 года на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, посвященный Кузьминову, где люди, представившиеся бойцами спецназа Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) рассказали, что он «не доживет до суда».