Внезапно ожила ⟩ Женщина вышла из комы спустя пять лет

Флюэллен, которой тогда было 35 лет, только что отвела трех своих маленьких сыновей в школу, когда у нее началось головокружение во время разговора по телефону с мужем.

Автомобиль Флюэллен вылетел с дороги и врезался в столб. Водительница была доставлена в больницу, где врачи ввели ее в искусственную кому.

Медики не особо верили, что Флюэллен выживет.

«На второй или третий день мне сказали, что они собираются отключить ее от аппаратов поддержания жизнедеятельности», - вспоминает мать пострадавшей, Пегги Минс.

«Я сказала: нет, я этого делать не буду. С каждым днём они раздражали меня всё больше и больше, но я отвечала: «Нет, все в руках Божиих», - дополняет картину Минс.

Следующие пять лет Флюэллен провела в коме, однако ее мать была убеждена, что однажды дочь вернется к нормальной жизни.

За эти пять лет Дженнифер Флюэллен побывала как минимум в пяти больницах и учреждениях по длительному уходу.

Пегги Минс каждый раз боролась, чтобы ее дочь получила наилучший уход - от физиотерапии до медицинской помощи.

Многие годы мать буквально билась за то, чтобы обеспечить хорошую страховку для дочери - Минс работала промышленным ассенизатором на полную ставку.