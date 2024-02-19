Дженнифер Флюэллен ехала на работу 25 сентября 2017 года – в тот день ее жизнь изменилась навсегда.
Внезапно ожила ⟩ Женщина вышла из комы спустя пять лет
Флюэллен, которой тогда было 35 лет, только что отвела трех своих маленьких сыновей в школу, когда у нее началось головокружение во время разговора по телефону с мужем.
Автомобиль Флюэллен вылетел с дороги и врезался в столб. Водительница была доставлена в больницу, где врачи ввели ее в искусственную кому.
Медики не особо верили, что Флюэллен выживет.
«На второй или третий день мне сказали, что они собираются отключить ее от аппаратов поддержания жизнедеятельности», - вспоминает мать пострадавшей, Пегги Минс.
«Я сказала: нет, я этого делать не буду. С каждым днём они раздражали меня всё больше и больше, но я отвечала: «Нет, все в руках Божиих», - дополняет картину Минс.
Следующие пять лет Флюэллен провела в коме, однако ее мать была убеждена, что однажды дочь вернется к нормальной жизни.
За эти пять лет Дженнифер Флюэллен побывала как минимум в пяти больницах и учреждениях по длительному уходу.
Пегги Минс каждый раз боролась, чтобы ее дочь получила наилучший уход - от физиотерапии до медицинской помощи.
Многие годы мать буквально билась за то, чтобы обеспечить хорошую страховку для дочери - Минс работала промышленным ассенизатором на полную ставку.
in a miraculous trun of events Jennifer flewellen from Niles Michigan emerged from a nearly five year coma caused by a car crash after her mother told her a joke❤️🥰 #RealLife pic.twitter.com/DgNGUpDcyA— Aziz Brahvi (@AzizBrahvi13) February 5, 2024
Внезапно ответила и рассмеялась
В августе 2022 года мать вывезла дочь на улицу, где они сидели под солнцем, и Минс пыталась с ней разговаривать. Внезапно Дженнифер ответила ей и начала смеяться, однако очень скоро вновь впала в кому.
В последующие дни Флюэллен снова на короткое время вышла из комы и начала отвечать на вопросы матери.
В течение следующих нескольких недель Флюэллен смогла произнести первые гласные благодаря логопеду.
Статистических данных о выходе из длительной комы не так много, потому что, говорят эксперты, это случается нечасто.
По словам Ральфа Ванга, врача, лечившего Флюэллен, из пациентов, которые находились в стойком вегетативном состоянии в течение нескольких лет, выходят из комы не более трех процентов.
Случай Флюэллен особенно интересен для медиков тем, что она не только проснулась, но и восстановила такие навыки, как речь.
С июля прошлого года Флюэллен живет со своей матерью, которая смогла выйти на пенсию в возрасте 60 лет и стать постоянным опекуном дочери.
За последние месяцы Флюэллен, которой сейчас 41 год, прошла десятки часов физической, речевой и реабилитационной терапии, сообщает ABC News.