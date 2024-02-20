На фоне ее конфронтации с Андрусом Ансипом доверие жителей Эстонии к Кае Каллас упало

«В феврале доверие к ряду министров выросло. Больше всего выросло доверие к действиям следующих министров: министр климата Кристен Михал, министр обороны Ханно Певкур, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр культуры Хейди Пурга», - сказал Айвар Воог, руководитель исследования в Kantar Emor.

«Доверие жителей Эстонии к премьер-министру Кайе Каллас упало, что можно объяснить ее конфронтацией в СМИ с бывшим премьер-министром Андрусом Ансипом», - добавил он.

35 процентов жителей Эстонии доверяют Певкуру, который занимает первое место в рейтинге доверия государственным политикам. 28 процентов доверяют Кристине Каллас, которая находится на втором месте. Далее с небольшой разницей идут министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (25 процентов), министр здравоохранения Рийна Сиккут (24 процента), министр культуры Хейди Пурга (23 процента), министр юстиции Калле Лаанет и министр климата Кристен Михал (оба по 22 процента) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (21 процент).

Премьер-министру Кайе Каллас доверяют 19 процентов жителей Эстонии, региональному министру Мадису Калласу - 15 процентов, министру социальной защиты Сигне Рийсало - 14 процентов. Меньше всего доверяют министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало (10 процентов) и министру финансов Марту Вырклаев (9 процентов).

Если посмотреть на людей, активно участвующих в эстонской политике, в более широком смысле, то президент Алар Карис получил самый высокий уровень доверия (61 процент) среди жителей Эстонии.

Данные основаны на опросе Kantar Emor с репрезентативной выборкой по всей Эстонии, который проводился онлайн с 7 по 14 февраля 2024 года. Было опрошено 1234 жителя Эстонии в возрасте 16+.

Респондентам был предоставлен список политиков и предложено оценить, кому они доверяют. Это повторное исследование, проведенное по инициативе Kantar Emor.